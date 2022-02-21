Valve змінює правила встановлення знижок Steam — з 28 березня вона не може перевищувати 90% чи бути нижчою 10%

Valve зробила невелике уточнення з приводу прийдешніх змін політики знижок Steam, які набудуть чинності наприкінці наступного місяця.

Я вже повідомлялося, з 28 березня 2022 року період очікування між знижками в Steam становитиме 4 тижні (28 днів), а не шість. Це означає, що після закінчення дії однієї знижки й перед початком дії іншої має пройти принаймні 28 днів. Це правило застосовується до всіх типів пропозицій та знижок у Steam, окрім чотирьох найбільших сезонних розпродажів: Місячного Нового року, літнього, осіннього та зимового.

Доповнення стосується розміру знижок — за новими правилами, знижка не може бути більша ніж 90% чи менша ніж 10%.

Нові правила встановлення знижок

Можна запропонувати знижку з нагоди випуску продукту, але щойно вона завершиться, встановлювати нову не можна протягом 28 днів.

Не можна встановлювати знижку на продукт протягом 28 днів після підвищення ціни у будь-якій валюті.

Не можна встановлювати знижку протягом 28 днів після закінчення дії попередньої (єдиний виняток — великі сезонні розпродажі в Steam).

Не можна встановлювати знижки на сезонні розпродажі протягом 28 днів після випуску продукту, завершення дії знижки з нагоди випуску продукту та зростання ціни у будь-якій валюті.

Не можна змінювати ціну під час дії знижки або якщо знижка запланована на майбутнє.

Власні знижки не можуть тривати менше одного дня чи більше ніж два тижні.

Окремо Valve зазначає, що сторонні розпродажі, організовані спеціально до фестивалів як у цифровому, так і в традиційному форматах (як-от PAX або Gamescom), нікуди не зникнуть. Варто лише врахувати період очікування для встановлення знижки на гру.

Загальну інформацію про знижки, їхні типи та корисні поради можна переглянути на спеціальній сторінці Steamworks.