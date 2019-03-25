Вдобавок к потоковому видеосервису и новостному Apple сегодня может представить еще и подписочный игровой сервис

Сегодня в 19:00 по киевскому времени в театре имени Стива Джобса (Steve Jobs Theater) в кампусе Apple Park начнется пресс-конференция Apple, посвященная анонсу новых сервисов купертиновского гиганта. Новые данные указывают на то, что кроме потокового видеосервиса и новостного сервиса с платной подпиской сегодня покажут еще и третий сервис — игровой.

Напомним, впервые о том, что Apple хочет запустить собственный сервис, по своей природе аналогичный Netflix, где за подписку пользователи будут получать доступ к некой постоянно обновляемой библиотеке игр, сообщалось около двух месяцев назад.

Ранее говорилось, что этот сервис будет работать как «Netflix для игр», но теперь говорится, что на самом деле он будет как Gamefly (американская служба онлайн-проката видеоигр). За определенную ежемесячную плату пользователям iOS предложат доступ к различным платным играм. По аналогии с новостным сервисом Apple будет выступать в роли посредника и переводить часть выручки разработчикам. Можно предположить, что схема, как и в случае с новостным сервисом, будет 50 на 50. То есть, 50% от всей выручки пойдет Apple, а 50% будут распределены между разработчиками в зависимости от популярности игр.

Пока нет 100-процентной уверенности, что подписочный игровой сервис Apple будет представлен именно сегодня. Но заключение соответствующий соглашений с партнерами для запуска сервиса — это уже подтвержденный факт. То есть, он в любом случае будет запущен, и если не сегодня, то «завтра».

Источник: Gizchina