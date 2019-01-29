Apple работает над новым подписочным сервисом, который должен стать «Netflix для игр»

По информации ряда сетевых источников, компания Apple работает над новым сервисом, который будет предоставлять доступ к библиотеке избранных игр за ежемесячную плату. Яблочный гигант хочет создать платформу, которая повторит успех Netflix, только в игровом сегменте.

По данным представителей игровой индустрии, с середины 2018 года Apple обсуждает возможность участия в данной программе с избранными разработчиками игр. Отметим, что сама идея не нова — по аналогичной схеме работают компании Sony и Microsoft, предлагая владельцам игровых консолей и ПК подписки Playstation Now и Xbox Game Pass.

С учетом огромной базы устройств Apple и традиционно платежной аудитории, новый сервис Apple действительно может «выстрелить». При этом программа сможет привлечь не только молодых «игроманов», которые вполне способны самостоятельно найти способ поиграть в любимую игру, но и более взрослых пользователей с казуальными предпочтениями. Активно покупать новые игры они не будут, но вот заплатить месячную плату за доступ к игровой библиотеке и посвятить полчаса на игры в конце дня — вполне.

Естественно, на данном этапе разработки сервиса никаких данных о стоимости подписки, списке игр и поддерживаемых платформах пока нет. Напомним, что на недавно прошедшей выставке CES 2019 было объявлено, что LG и Sony добавят в свои телевизоры поддержку AirPlay 2 и HomeKit, а модели Samsung получат доступ к магазину iTunes.

Источник: Engadget