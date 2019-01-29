Блоги
Apple работает над новым подписочным сервисом, который должен стать «Netflix для игр»
3

Apple работает над новым подписочным сервисом, который должен стать «Netflix для игр»

Apple работает над новым подписочным сервисом, который должен стать «Netflix для игр»

По информации ряда сетевых источников, компания Apple работает над новым сервисом, который будет предоставлять доступ к библиотеке избранных игр за ежемесячную плату. Яблочный гигант хочет создать платформу, которая повторит успех Netflix, только в игровом сегменте.

По данным представителей игровой индустрии, с середины 2018 года Apple обсуждает возможность участия в данной программе с избранными разработчиками игр. Отметим, что сама идея не нова — по аналогичной схеме работают компании Sony и Microsoft, предлагая владельцам игровых консолей и ПК подписки Playstation Now и Xbox Game Pass.

С учетом огромной базы устройств Apple и традиционно платежной аудитории, новый сервис Apple действительно может «выстрелить». При этом программа сможет привлечь не только молодых «игроманов», которые вполне способны самостоятельно найти способ поиграть в любимую игру, но и более взрослых пользователей с казуальными предпочтениями. Активно покупать новые игры они не будут, но вот заплатить месячную плату за доступ к игровой библиотеке и посвятить полчаса на игры в конце дня — вполне.

Естественно, на данном этапе разработки сервиса никаких данных о стоимости подписки, списке игр и поддерживаемых платформах пока нет. Напомним, что на недавно прошедшей выставке CES 2019 было объявлено, что LG и Sony добавят в свои телевизоры поддержку AirPlay 2 и HomeKit, а модели Samsung получат доступ к магазину iTunes.

Источник: Engadget

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить