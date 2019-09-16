Веб-интерфейсу YouTube для телевизоров вскоре придет конец

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Пользователям, которые привыкли смотреть YouTube с помощью веб-интерфейса Leanback, оптимизированного для домашних кинотеатров, судя по всему, вскоре придется искать альтернативу. Разработчики уже начали предупреждать пользователей Leanback, что эта версия скоро перестанет поддерживаться.

Перейдя на соответствующую страницу YouTube, можно увидеть следующее предупреждение:

Разумеется, отключение одного из интерфейсов не означает, что на телевизоре больше нельзя будет смотреть YouTube, просто пользователям придется найти другое подходящее решение.

Точные причины закрытия оболочки не называются, как и точная дата прекращения работы службы. Не исключено, что YouTube попросту перераспределяет ресурсы, отказываясь от менее востребованных направлений. Умные телевизоры, консоли и прочие устройства предлагают практически идентичный интерфейс оболочки, делая поддержку собственной веб-версии нецелесообразной тратой ресурсов, которые можно перенаправить на другие перспективные проекты.

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