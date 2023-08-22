Веб-версия Threads уже работает – осталось вернуть пользователей

Meta выпустила долгожданное веб-приложение для Threads – текстовой версии Instagram, которая в основном напоминает Twitter.

По словам гендиректора Meta, развернуть веб-версию планируют в течение несколько дней – там можно будет публиковать и просматривать публикации, а также взаимодействовать с ними.

Судя по фото, которыми поделилась Meta (у меня веб-версия все еще недоступна), интерфейс для настольного компьютера подобен интерфейсу мобильного приложения. Значки навигации находятся в верхней части страницы, а для переключения между лентами «Для вас» и «Подписки» необходимо нажать кнопку в нижнем левом углу.

Однако в веб-версии нельзя редактировать профиль или, например, отправлять сообщения в DM Instagram.

Threads была запущена 6 июня в качестве мобильных приложений для iOS и Android и за первые 7 часов достигла 10 миллионов регистраций. За неделю – цифра выросла до рекордных 150 млн (Pokémon GO, например, понадобилось 33 дня, чтобы собрать 150 млн, а Call of Duty: Mobile – 106 дней).

Главная задача всех новых программ, имеющих мощный прирост – удержать заинтересованных людей. Однако Threads не хватало многих функций: личных сообщений, хештегов, упорядоченной ленты для друзей и возможности редактировать публикации, к тому же модерация работала подобно другим продуктам Meta. Все эти недостатки вылились в новую статистику – в июле у Threads было 8 миллионов ежедневно активных пользователей, что на 82% меньше пика.

Интересно, что в базе пользователей Threads — пользователи, которые сбежали или, возможно, пытаются сбежать из Twitter/X. В Data.ai обнаружили, что около 60% пользователей Threads также используют Twitter/X, но только 14% пользователей Twitter/X также используют Threads. Это означает, что способность Threads набрать обороты дальше зависит от того, какими именно будут изменения в Twitter/X, ну и от того, решит ли Meta вопрос с доступностью в ЕС.