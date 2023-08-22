Новости Софт 22.08.2023 в 17:50

Веб-версия Threads уже работает – осталось вернуть пользователей

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Meta выпустила долгожданное веб-приложение для Threads – текстовой версии Instagram, которая в основном напоминает Twitter.

По словам гендиректора Meta, развернуть веб-версию планируют в течение несколько дней – там можно будет публиковать и просматривать публикации, а также взаимодействовать с ними.

Вебверсія Threads вже працює – залишилось повернути користувачів

Судя по фото, которыми поделилась Meta (у меня веб-версия все еще недоступна), интерфейс для настольного компьютера подобен интерфейсу мобильного приложения. Значки навигации находятся в верхней части страницы, а для переключения между лентами «Для вас» и «Подписки» необходимо нажать кнопку в нижнем левом углу.

Веб-версия Threads уже работает – осталось вернуть пользователей

Однако в веб-версии нельзя редактировать профиль или, например, отправлять сообщения в DM Instagram.

Веб-версия Threads уже работает – осталось вернуть пользователей

Threads была запущена 6 июня в качестве мобильных приложений для iOS и Android и за первые 7 часов достигла 10 миллионов регистраций. За неделю – цифра выросла до рекордных 150 млн (Pokémon GO, например, понадобилось 33 дня, чтобы собрать 150 млн, а Call of Duty: Mobile – 106 дней).

Блоги
За що ми переплачуємо в смартфонах?
Веб-версия Threads уже работает – осталось вернуть пользователей
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Главная задача всех новых программ, имеющих мощный прирост – удержать заинтересованных людей. Однако Threads не хватало многих функций: личных сообщений, хештегов, упорядоченной ленты для друзей и возможности редактировать публикации, к тому же модерация работала подобно другим продуктам Meta. Все эти недостатки вылились в новую статистику – в июле у Threads было 8 миллионов ежедневно активных пользователей, что на 82% меньше пика.

Интересно, что в базе пользователей Threads — пользователи, которые сбежали или, возможно, пытаются сбежать из Twitter/X. В Data.ai обнаружили, что около 60% пользователей Threads также используют Twitter/X, но только 14% пользователей Twitter/X также используют Threads. Это означает, что способность Threads набрать обороты дальше зависит от того, какими именно будут изменения в Twitter/X, ну и от того, решит ли Meta вопрос с доступностью в ЕС.

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогов

Блоги
Чому iPhone 13 mini єдиний та найкращий компактний флагман
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Блоги
ChatGPT на конкурсі блогів ITC.UA
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

блогер

Блоги
Samsung це як Apple тільки дешевше? Ну-ну. Історія взаємодії з сервісним центром Samsung
https://secure.gravatar.com/avatar/4fd49fdea1e4f00ff385cb80fb313f1c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/4fd49fdea1e4f00ff385cb80fb313f1c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

diakon

блогер

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить