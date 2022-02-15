Ведущий ученый OpenAI предположил существование ИИ с зачатками сознания, чем вызвал бурную реакцию у коллег

Искусственный интеллект уже способен на многое. Он может писать код на уровне среднего программиста, заменять прокурора, создавать карту белков человека. Некоторые люди давно и всерьез опасаются восстания машин — сценария, при котором людей уничтожит ИИ. Высказывание ведущего исследователя некоммерческой организации по разработкам в области искусственного интеллекта OpenAI, основанной Илоном Маском, Питером Тилем и Сэмом Альтманом, заставило некоторых занервничать еще больше. Илья Суцкевер написал в Twitter, что, по его мнению, уже существует ИИ с некими зачатками сознания.

«Возможно, существующие большие нейронные сети немного обладают сознанием», — гласит твит.

Его публикация вызвала бурную реакцию среди экспертов в области вычислительной техники (и не только). Независимый социотехнолог Юрген Гойтер назвал подобную точку зрения нереалистичной.

«Может случиться так, что этот вывод не имеет под собой реальной основы и является просто рекламным ходом, чтобы заявить о «волшебных» технических возможностях для стартапа, ведущего очень простую статистику», — написал он в Twitter. «Каждый раз, когда такие спекулятивные комментарии выходят в эфир, требуются месяцы усилий, чтобы вернуть разговор к более реальным возможностям и угрозам, исходящим от ИИ», — пожаловался Тоби Уолш, исследователь ИИ из Университета Нового Южного Уэльса. «ИИ не обладает сознанием, но, очевидно, ажиотаж важнее всего остального», — добавил Валентино Зокка, вице-президент Citi и эксперт по глубокому обучению. «Возможно, где-то между Землей и Марсом вокруг Солнца вращается чайник. Это кажется более разумным, чем размышления Ильи, на самом деле, потому что орбитальный аппарат существует, и у нас есть хорошие описания чайников», — пошутил Леон Держински, доцент Университета информационных технологий Копенгагена.

Суцкевер, правда, не привел в качестве примера никакой конкретики. Возможно, он имел в виду масштабные нейронные сети типа GPT-3. Это текстовый генератор на базе ИИ, создающий более 4,5 млрд слов в день.