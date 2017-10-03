Билл Гейтс и Сатья Наделла призвали Илона Маска не сеять панику о том, что ИИ устроит конец света

По мнению Гейтса, проблема подконтрольности искусственного разума не должна сильно волновать человечество, так как машины на данный момент нам попросту ничем не угрожают.

«Это тот момент, в котором я не согласен с Илоном, — говорит Гейтс. — Мы не должны паниковать. При этом, конечно, нельзя полностью игнорировать тот факт, что такая проблема вдруг может возникнуть в будущем».

Наделла в своем выступлении поддержал своего коллегу. Он считает, что сегодня есть множество индикаторов, которые говорят о том, что ИИ и дальше будет развиваться. Но это развитие будет осуществляться только на том уровне, на котором позволит человек. Другими словами, степень свободы искусственного разума всегда будет полностью зависеть от людей. Следовательно, именно человеку в будущем предстоит решить, сохранить ли контроль над машиной или предоставить ей полную свободу.

В целом, по словам Гейтса и Наделлы, вместо того, чтобы просто ждать, пока ИИ устроит конец света, нужно продолжать формировать его облик, исключая возможность т.н. «восстания машин».