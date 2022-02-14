Великобритания конфисковала NFT на $1,9 млн по делу о неуплате налогов. Это первый подобный случай

Налоговая служба Великобритании (HMRC) заявила о первой в мире конфискации NFT (невзаимозаменяемых токенов). Служба заявила, что конфискация сопровождалась арестом трех человек, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов с использованием различных средств, сообщает BBC.

По данным СМИ, подозреваемые использовали фальшивые имена и создали 250 подставных фирм, чтобы уклониться от уплаты налога на $1,9 млн.

Управление по налоговым и таможенным сборам Её Величества получило постановление суда о конфискации цифровых активов на сумму 5000 фунтов стерлингов ($6765) вместе с тремя NFT у подозреваемых. Заместитель директора HMRC Ник Шарп сказал, что арест цифровых активов в деле о налоговом мошенничестве служит предупреждением для тех, кто хочет скрыть деньги от налоговиков.

«Мы постоянно адаптируемся к новым технологиям, чтобы идти в ногу с тем, как преступники и мошенники пытаются скрыть свои активы».

Важно отметить, что NFT были конфискованы как активы, что является обычным в делах об уклонении от уплаты налогов, когда власти должны возместить убытки после судебного разбирательства. Эти изъятые цифровые активы и предметы коллекционирования не использовались в качестве инструмента для совершения преступления.

Технология NFT появилась в 2021 году и стала популярной. Глава Twitter Джек Дорси продал свой первый твит в виде NFT за $2,9 млн, а американский художник Beeple продал JPG-коллаж своих работ в виде NFT за $69 млн. Но некоторые считают, что невзаимозаменяемые токены слишком переоценены. Недавно магазин инди-игр Itch.io заявил, что NFT — это мошенничество.