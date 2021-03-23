Глава Twitter Джек Дорси продал свой первый твит как NFT-токен — за 2,9 миллиона долларов. Всю сумму он пожертвовал на благотворительность
Глава Twitter Джек Дорси выручил 2 915 835,47 долларов за свой первый твит, который он продал с аукциона на площадке Valuables от Cent в виде невзаимозаменяемого токена (NFT).
Аукцион NFT первого твита Дорси проходил в течение двух недель, торги начались со стартовой цены в один доллар. В итоге аукцион выиграл гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави: он сделал самую высокую ставку под завершение торгов 22 марта — 1630.5825601 ETH. Комментируя покупку Reuters, Эстави сказал, что он «благодарен».
Само собой, сам твит никуда не делся и по-прежнему доступен на сайте твиттера. Напомним, 21 марта 2006 года сооснователь Twitter Джек Дорси опубликовал на своей страничке в социальной сети первый твит о том, что он настраивает свой профиль.
just setting up my twttr
— jack (@jack) March 21, 2006
Что примечательно, Джек Дорси приурочил продажу NFT первого твита к 15-летию соцсети. Глава Twitter сдержал обещание: вырученные от продажи ETH он перевел в BTC и передал благотворительной организации GiveDirectly.
Sent to @GiveDirectly Africa fund 🌍Thank you, @sinaEstavi. pic.twitter.com/aEZu07auLV
— jack (@jack) March 22, 2021
Победители аукциона на Cent получают вместе с цифровым товаром сертификат твита, который «уникален, потому что он был подписан и проверен автором». Согласно FAQ, Дорси получил 95% от продажной цены, оставшиеся 5% — комиссионные Cent.
- Non-fungible token (сокращенно NFT) — новый тип цифровых активов на блокчейне, гарантирующий оригинальность предмета и право собственности его владельца. Подобно другим токенам, каждый NFT или невзаимозаменяемый токен, является уникальным — его невозможно воспроизвести.
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- Сейчас с помощью NFT музыканты продают свои песни и альбомы, художники — цифровые картины, пользователи твиттера — твиты, а геймеры — виртуальных котиков (вспоминаем CryptoKitties). В последнее время почти каждый день появляются новости о рекордных NFT-сделках в разных категориях.
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- 11 марта с аукциона за рекордные 69,3 миллиона долларов ушел как NFT-токен JPG-файл художника Майка Винкельманна.
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- В случае NFT-сделок не происходит классическое отчуждения авторских прав или интеллектуальной собственности, любой NFT-объект — не более, чем простой цифровой сувенир.