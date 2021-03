Глава Twitter Джек Дорси продал свой первый твит как NFT-токен — за 2,9 миллиона долларов. Всю сумму он пожертвовал на благотворительность

Глава Twitter Джек Дорси выручил 2 915 835,47 долларов за свой первый твит, который он продал с аукциона на площадке Valuables от Cent в виде невзаимозаменяемого токена (NFT).

Аукцион NFT первого твита Дорси проходил в течение двух недель, торги начались со стартовой цены в один доллар. В итоге аукцион выиграл гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави: он сделал самую высокую ставку под завершение торгов 22 марта — 1630.5825601 ETH. Комментируя покупку Reuters, Эстави сказал, что он «благодарен».

Само собой, сам твит никуда не делся и по-прежнему доступен на сайте твиттера. Напомним, 21 марта 2006 года сооснователь Twitter Джек Дорси опубликовал на своей страничке в социальной сети первый твит о том, что он настраивает свой профиль.

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006