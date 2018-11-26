Версия Samsung Galaxy S10 5G получит 12 ГБ ОЗУ и хранилище ёмкостью 1 ТБ

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Если верить очередным утечкам, то в топовой модификации грядущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 может использоваться 12 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище ёмкостью 1 ТБ. Вероятно, столь впечатляющий запас памяти, которому могут позавидовать многие современные ноутбуки, получит версия Samsung Galaxy S10 с поддержкой нового стандарта связи 5G.

Добавим, предыдущие утечки уверяли, что смартфон Galaxy S10 5G (модельное название SM-G75FC) будет оснащён крупным 6,7-дюймовым дисплеем и встроенной флэш-памятью ёмкостью 512 ГБ. Таким образом, наблюдается некоторое несоответствие в данных.

Предыдущие утечки также уверяли, что модификация Samsung Galaxy S10 с поддержкой связи 5G получит сразу четыре камеры на задней панели. Кроме того, на лицевой панели в дополнение к стандартной камере для автопортретов появится и 3D камера, которая пригодится в приложениях дополненной и виртуальной реальностей. Также упоминалась возможность использования керамики для изготовления задней панели корпуса. При этом устройство будет продаваться в чёрном и белом вариантах цветового исполнения корпуса.

Всего же на рынок поступит четыре модификации смартфона Samsung Galaxy S10. Помимо уже указанной версии Galaxy S10 5G, также будут предлагаться устройства Galaxy S10 Plus (с 6,44-дюймовым дисплеем), Galaxy S10 (с 5,8-дюймовым дисплеем) и Galaxy S10 Lite (с плоским 5,8-дюймовым дисплеем).

Источник: gizmochina