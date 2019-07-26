Viber установлен у 9 из 10 владельцев смартфонов в Украине, при этом 84% приходится на Android и 15% — на iOS

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Компания Rakuten рассказала, какую операционную систему выбирают пользователи Viber в Украине. С учетом того, что приложение установлено на 97% смартфонов украинских пользователей, данная информация дает неплохой срез данных по реальному количеству iPhone и Android-смартфонов в нашей стране.

Согласно данным исследования Kantar TNS Cmeter Mobile 2018, у 9 из 10 владельцев смартфонов в Украине загружен Viber, а каждый второй украинский пользователь отправляет 10 и более сообщений в день в этом мессенджере.

При этом 84,23% пользователей Viber являются владельцами смартфонов на операционной системой Android – такие данные по итогам I квартала приводит компания. 15% пользователей Viber устанавливают приложение для iOS, 1,79% украинской аудитории Viber пользуется десктопной версией приложения.

По итогам панельного исследования Point of Sales Tracking GfK Ukraine, за прошлый год в Украине было продано 5,4 миллиона смартфонов, а это примерно по 15 тысяч ежедневно. Напомним, что в мессенджере Viber теперь можно заказать «местный» номер других стран, чтобы общаться с ними по домашним тарифам.

Источник: Viber