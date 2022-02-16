Видео: краш-тест Samsung Galaxy S22 Ultra — смартфон топили, царапали и давили машиной

Премиальный смартфон серии Galaxy S, вышедший в начале февраля этого года, подвергли суровым «пыткам». Samsung Galaxy S22 Ultra, который стоит от 39 999 грн, YouTube-блогер PBK Reviews проверил на стойкость к царапинам, влаге, сгибанию и даже бросил под колеса автомобиля.

У S22 Ultra много общего с двумя другими телефонами Samsung — S22 и S22+. У Ultra защита IP68, поэтому он без проблем справился с пребыванием под водой в течение 1 минуты. А вот с легкими царапинами при воздействии предметами 6-го уровня твердости по шкале Мооса показал себя слабее, нежели S22 и S22+. Они получили царапины при воздействии предметами 8-го уровня. Экраны всех трех телефонов покрыты Gorilla Glass Victus+, но у Samsung Galaxy S22 Ultra он оказался более подверженным царапинам.

Рамка, кольца камеры, лоток для SIM-карты и верхушка S Pen оказались изготовлены из алюминия. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев продолжил безотказно работать, несмотря на сильные царапины.

Тесты на сгибание в обе стороны Samsung Galaxy S22 Ultra перенес достойно. После этого смартфон положили экраном вниз и проехали сверху двумя колесами автомобиля. Результат — несколько царапин на экране, без других визуальных повреждений. PBK Reviews оценил прочность S22 Ultra на 9,5 баллов из 10.

Также PBK Reviews разобрал смартфон, начав с задней панели. Батарея емкостью 5000 мАч оказалась на клее, достать ее было не так-то просто. Под аккумулятором расположились большая испарительная камера из нержавеющей стали и защитная пленка подэкранного сканера отпечатков пальцев. Экран также удерживало большое количество клея. Влогер оценил ремонтропригодность Samsung Galaxy S22 Ultra на 7,5 баллов из 10.