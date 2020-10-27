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Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti полностью рассекречена — 4864 ядра CUDA, 8 ГБ памяти, GPU с частотой до 1665 МГц и цена ниже $400

Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti полностью рассекречена — 4864 ядра CUDA, 8 ГБ памяти, GPU с частотой до 1665 МГц и цена ниже $400

Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti полностью рассекречена — 4864 ядра CUDA, 8 ГБ памяти, GPU с частотой до 1665 МГц и цена ниже $400


29 октября стартуют продажи видеокарты GeForce RTX 3070 на урезанной версии графического процессора GA104-300 с 5888 ядрами CUDA и c 8 ГБ памяти GDDR6 — сегодня вышли полноценные обзоры эталонной версии Founders Edition от западных техно-блогеров и обозревателей крупнейших тематических изданий. Следующая на очереди модель RTX 30-й серии — RTX 3060 Ti на урезанном кристалле GA104. Ее анонс ожидается в середине следующего месяца, но уже сейчас известны и детальные характеристики, и цена карты.

На днях несколько китайских ритейлеров открыли предзаказы на RTX 3060 Ti — цены варьируются от 2049 до 2999 юаней (305-446 долларов США). Продавцы из Поднебесной указывают в качестве ориентировочных сроков доставки ноябрь. В то же время информаторы VideoCardz сообщают что, рекомендуемая стоимость GeForce RTX 3060 Ti в США будет ниже 400 долларов.

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Одновременно карта RTX 3070 В базе данных веб-ресурса TechPowerUp, которому принадлежат эксклюзивные права на распространение популярной утилиты GPU-Z, появилась страничка с описанием подробных характеристик

Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti полностью рассекречена — 4864 ядра CUDA, 8 ГБ памяти, GPU с частотой до 1665 МГц и цена ниже $400

Основа RTX 3060 Ti — урезанный кристалл NVIDIA GA104, в конфигурации 4864 ядра CUDA, 152 тензорных и 38 RT-ядер. Базовая частота GPU составляет 1410 МГц, а частота в режиме Boost — 1665 МГц.

По характеристикам памяти RTX 3060 Ti повторяет RTX 3070, которая тоже использует урезанный кристалл GA104: она получила 8 ГБ памяти GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц, соединенной с GPU 256-раздядной шиной (пропускная способность составляет 448 Гбайт/с) и TGP 180 Вт.

ВидеокартаGeForce RTX 3090GeForce RTX 3080GeForce RTX 3070GeForce RTX 3060 Ti
Графический процессорGA102GA102GA104GA104
Количество транзисторов, млн. шт28 00028 00017 00017 400
Техпроцесс, нм8 (Samsung)8 (Samsung)8 (Samsung)8 (Samsung)
Количество ядер CUDA10496870458884864
Количество тензорных ядер328272184152
Количество ядер RT82684638
Частота ядра Boost, МГц1700171017301665
Шина памяти, бит384320256256
Тип памятиGDDR6XGDDR6XGDDR6GDDR6
Частота памяти, МГц19 50019 00014 00014 000
Объем памяти, ГБ241088
Вычислительная мощность (FP32)35,7 Тфлопс29,8 Тфлопс20,4 Тфлопс16,2 Тфлопс
Мощность, Вт350320220180
ИнтерфейсPCI-E 4.0PCI-E 4.0PCI-E 4.0PCI-E 4.0
Дата выхода24 сентября 202017 сентября 202029 октября 2020ноябрь 2020
Рекомендованная стоимость, долл США$1499$699$499$399

Свежие утечки указывают, что в семейство настольных карт Ampere расширится моделью GeForce RTX 3080 Ti на базе GPU GA102-250 с активными 9984 ядрами CUDA, которая займет место между «обычной» RTX 3080 и флагманом RTX 3090. Также RTX 3080 Ti будет выгодно отличаться 384-разрядной шиной памяти и 12-гигабайтами скоростной памяти GDDR6X.

Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti полностью рассекречена — 4864 ядра CUDA, 8 ГБ памяти, GPU с частотой до 1665 МГц и цена ниже $400Уже завтра состоится анонс видеокарт Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения и многочисленные утечки указывают, что Radeon RX 6800 XT окажется быстрее GeForce RTX 3080. Если это действительно так, то выпуск RTX 3080 Ti представляется вполне обоснованным решением.

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