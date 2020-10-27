Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti полностью рассекречена — 4864 ядра CUDA, 8 ГБ памяти, GPU с частотой до 1665 МГц и цена ниже $400
29 октября стартуют продажи видеокарты GeForce RTX 3070 на урезанной версии графического процессора GA104-300 с 5888 ядрами CUDA и c 8 ГБ памяти GDDR6 — сегодня вышли полноценные обзоры эталонной версии Founders Edition от западных техно-блогеров и обозревателей крупнейших тематических изданий. Следующая на очереди модель RTX 30-й серии — RTX 3060 Ti на урезанном кристалле GA104. Ее анонс ожидается в середине следующего месяца, но уже сейчас известны и детальные характеристики, и цена карты.
На днях несколько китайских ритейлеров открыли предзаказы на RTX 3060 Ti — цены варьируются от 2049 до 2999 юаней (305-446 долларов США). Продавцы из Поднебесной указывают в качестве ориентировочных сроков доставки ноябрь. В то же время информаторы VideoCardz сообщают что, рекомендуемая стоимость GeForce RTX 3060 Ti в США будет ниже 400 долларов.
Одновременно карта RTX 3070 В базе данных веб-ресурса TechPowerUp, которому принадлежат эксклюзивные права на распространение популярной утилиты GPU-Z, появилась страничка с описанием подробных характеристик
Основа RTX 3060 Ti — урезанный кристалл NVIDIA GA104, в конфигурации 4864 ядра CUDA, 152 тензорных и 38 RT-ядер. Базовая частота GPU составляет 1410 МГц, а частота в режиме Boost — 1665 МГц.
По характеристикам памяти RTX 3060 Ti повторяет RTX 3070, которая тоже использует урезанный кристалл GA104: она получила 8 ГБ памяти GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц, соединенной с GPU 256-раздядной шиной (пропускная способность составляет 448 Гбайт/с) и TGP 180 Вт.
|Видеокарта
|GeForce RTX 3090
|GeForce RTX 3080
|GeForce RTX 3070
|GeForce RTX 3060 Ti
|Графический процессор
|GA102
|GA102
|GA104
|GA104
|Количество транзисторов, млн. шт
|28 000
|28 000
|17 000
|17 400
|Техпроцесс, нм
|8 (Samsung)
|8 (Samsung)
|8 (Samsung)
|8 (Samsung)
|Количество ядер CUDA
|10496
|8704
|5888
|4864
|Количество тензорных ядер
|328
|272
|184
|152
|Количество ядер RT
|82
|68
|46
|38
|Частота ядра Boost, МГц
|1700
|1710
|1730
|1665
|Шина памяти, бит
|384
|320
|256
|256
|Тип памяти
|GDDR6X
|GDDR6X
|GDDR6
|GDDR6
|Частота памяти, МГц
|19 500
|19 000
|14 000
|14 000
|Объем памяти, ГБ
|24
|10
|8
|8
|Вычислительная мощность (FP32)
|35,7 Тфлопс
|29,8 Тфлопс
|20,4 Тфлопс
|16,2 Тфлопс
|Мощность, Вт
|350
|320
|220
|180
|Интерфейс
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|Дата выхода
|24 сентября 2020
|17 сентября 2020
|29 октября 2020
|ноябрь 2020
|Рекомендованная стоимость, долл США
|$1499
|$699
|$499
|$399
Свежие утечки указывают, что в семейство настольных карт Ampere расширится моделью GeForce RTX 3080 Ti на базе GPU GA102-250 с активными 9984 ядрами CUDA, которая займет место между «обычной» RTX 3080 и флагманом RTX 3090. Также RTX 3080 Ti будет выгодно отличаться 384-разрядной шиной памяти и 12-гигабайтами скоростной памяти GDDR6X.
Уже завтра состоится анонс видеокарт Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения и многочисленные утечки указывают, что Radeon RX 6800 XT окажется быстрее GeForce RTX 3080. Если это действительно так, то выпуск RTX 3080 Ti представляется вполне обоснованным решением.