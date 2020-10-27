Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti полностью рассекречена — 4864 ядра CUDA, 8 ГБ памяти, GPU с частотой до 1665 МГц и цена ниже $400

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29 октября стартуют продажи видеокарты GeForce RTX 3070 на урезанной версии графического процессора GA104-300 с 5888 ядрами CUDA и c 8 ГБ памяти GDDR6 — сегодня вышли полноценные обзоры эталонной версии Founders Edition от западных техно-блогеров и обозревателей крупнейших тематических изданий. Следующая на очереди модель RTX 30-й серии — RTX 3060 Ti на урезанном кристалле GA104. Ее анонс ожидается в середине следующего месяца, но уже сейчас известны и детальные характеристики, и цена карты.

На днях несколько китайских ритейлеров открыли предзаказы на RTX 3060 Ti — цены варьируются от 2049 до 2999 юаней (305-446 долларов США). Продавцы из Поднебесной указывают в качестве ориентировочных сроков доставки ноябрь. В то же время информаторы VideoCardz сообщают что, рекомендуемая стоимость GeForce RTX 3060 Ti в США будет ниже 400 долларов.

Одновременно карта RTX 3070 В базе данных веб-ресурса TechPowerUp, которому принадлежат эксклюзивные права на распространение популярной утилиты GPU-Z, появилась страничка с описанием подробных характеристик

Основа RTX 3060 Ti — урезанный кристалл NVIDIA GA104, в конфигурации 4864 ядра CUDA, 152 тензорных и 38 RT-ядер. Базовая частота GPU составляет 1410 МГц, а частота в режиме Boost — 1665 МГц.

По характеристикам памяти RTX 3060 Ti повторяет RTX 3070, которая тоже использует урезанный кристалл GA104: она получила 8 ГБ памяти GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц, соединенной с GPU 256-раздядной шиной (пропускная способность составляет 448 Гбайт/с) и TGP 180 Вт.

Видеокарта GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 Ti Графический процессор GA102 GA102 GA104 GA104 Количество транзисторов, млн. шт 28 000 28 000 17 000 17 400 Техпроцесс, нм 8 (Samsung) 8 (Samsung) 8 (Samsung) 8 (Samsung) Количество ядер CUDA 10496 8704 5888 4864 Количество тензорных ядер 328 272 184 152 Количество ядер RT 82 68 46 38 Частота ядра Boost, МГц 1700 1710 1730 1665 Шина памяти, бит 384 320 256 256 Тип памяти GDDR6X GDDR6X GDDR6 GDDR6 Частота памяти, МГц 19 500 19 000 14 000 14 000 Объем памяти, ГБ 24 10 8 8 Вычислительная мощность (FP32) 35,7 Тфлопс 29,8 Тфлопс 20,4 Тфлопс 16,2 Тфлопс Мощность, Вт 350 320 220 180 Интерфейс PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 Дата выхода 24 сентября 2020 17 сентября 2020 29 октября 2020 ноябрь 2020 Рекомендованная стоимость, долл США $1499 $699 $499 $399

Свежие утечки указывают, что в семейство настольных карт Ampere расширится моделью GeForce RTX 3080 Ti на базе GPU GA102-250 с активными 9984 ядрами CUDA, которая займет место между «обычной» RTX 3080 и флагманом RTX 3090. Также RTX 3080 Ti будет выгодно отличаться 384-разрядной шиной памяти и 12-гигабайтами скоростной памяти GDDR6X.

Уже завтра состоится анонс видеокарт Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения и многочисленные утечки указывают, что Radeon RX 6800 XT окажется быстрее GeForce RTX 3080. Если это действительно так, то выпуск RTX 3080 Ti представляется вполне обоснованным решением.