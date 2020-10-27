Первые обзоры NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition – производительность на уровне флагмана предыдущего поколения GeForce RTX 2080 Ti

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Сегодня закончилось информационное эмбарго на публикацию обзоров видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition, и в сети сразу появились десятки публикаций на эту тему. Ресурс videocardz подготовил подборку с такими обзорами на разных языках. Мы же сделаем общие выводы на базе некоторых из этих обзоров.

Кратко напомним технические характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 основана на графическом процессоре NVIDIA GA104-300 на базе архитектуры Ampere. GPU изготавливается по нормам 8-нанометрового технологического процесса. Устройство оснащено 5888 CUDA ядрами и видеопамятью GDDR6 объёмом 8 ГБ.

Как свидетельствуют результаты многочисленных тестов, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition обеспечивает примерно такой же уровень производительности, как флагманское решение предыдущего поколения GeForce RTX 2080 Ti. При этом рекомендованная розничная цена новинки составляет $499, а версия GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition на момент своего выхода оценивалась в $1199.

Также многие обозреватели отмечают (например, ресурс babeltechreviews), что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition является отличным решением для запуска игр в разрешении 1440P. Запускать игры в разрешении 4K тоже возможно, но для комфортной игры потребуется снизить некоторые параметры в настройках качества графики.

К подобным выводам пришли и авторы обзора ресурса pcgamer. Также в данном случае отмечается, что показатель производительности на каждый ватт затраченной энергии лучше именно у новой модели GeForce RTX 3070 Founders Edition.