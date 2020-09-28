Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti выйдет на рынок после GeForce RTX 3070





Первой видеокартой среднего уровня на базе новой архитектуры NVIDIA Ampere, которая выйдет на рынок уже в этом году, вероятно станет модель GeForce RTX 3060 Ti. Эту информацию подтверждают сразу два источника. При этом пока нет сведений о сроках выхода обычной версии GeForce RTX 3060 (не Ti). Как ожидается, эта версия получит третий графический процессор семейства Ampere – GA106 – и, вероятно, она ещё не готова к запуску.

Согласно имеющейся информации, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti оснащена графическим процессором GA104-200. Видеочип включает 4864 CUDA ядра. Это на 1024 CUDA ядра (или на 8 исполнительных блоков) меньше по сравнению с GPU видеокарты GeForce RTX 3070. Вместе с тем, устройство содержит 8GB ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной доступа. Пропускная способность памяти составляет 448 ГБ/с.

Для своей работы видеокарта GeForce RTX 3060 Ti будет требовать существенно меньше энергии. Версии партнёров будут обладать энергопотреблением на уровне 200 Вт, а для референсной версии этот показатель ожидается около 180 Вт. Если это так, то уровень энергопотребления новинки окажется немного выше, чем у моделей предыдущего поколения RTX 2070 и RTX 2060 SUPER, которые требовали 175 Вт энергии.

Точная дата выхода видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti пока не называется. Внутренние документы компании указывают на конец октября.

Источник: videocardz