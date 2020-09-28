Новости
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti выйдет на рынок после GeForce RTX 3070

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti выйдет на рынок после GeForce RTX 3070

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti выйдет на рынок после GeForce RTX 3070


Первой видеокартой среднего уровня на базе новой архитектуры NVIDIA Ampere, которая выйдет на рынок уже в этом году, вероятно станет модель GeForce RTX 3060 Ti. Эту информацию подтверждают сразу два источника. При этом пока нет сведений о сроках выхода обычной версии GeForce RTX 3060 (не Ti). Как ожидается, эта версия получит третий графический процессор семейства Ampere – GA106 – и, вероятно, она ещё не готова к запуску.

Согласно имеющейся информации, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti оснащена графическим процессором GA104-200. Видеочип включает 4864 CUDA ядра. Это на 1024 CUDA ядра (или на 8 исполнительных блоков) меньше по сравнению с GPU видеокарты GeForce RTX 3070. Вместе с тем, устройство содержит 8GB ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной доступа. Пропускная способность памяти составляет 448 ГБ/с.

Для своей работы видеокарта GeForce RTX 3060 Ti будет требовать существенно меньше энергии. Версии партнёров будут обладать энергопотреблением на уровне 200 Вт, а для референсной версии этот показатель ожидается около 180 Вт. Если это так, то уровень энергопотребления новинки окажется немного выше, чем у моделей предыдущего поколения RTX 2070 и RTX 2060 SUPER, которые требовали 175 Вт энергии.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti выйдет на рынок после GeForce RTX 3070

Точная дата выхода видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti пока не называется. Внутренние документы компании указывают на конец октября.

Источник: videocardz

Последние записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить