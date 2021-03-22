Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti с 12 ГБ памяти выйдет в апреле, GeForce RTX 3070 Ti – в мае





Как сообщают осведомлённые источники, в ближайшие месяцы компания NVIDIA представит новые версии видеокарт GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti. В сети долгое время циркулировали слухи об их возможном выходе и отказе от планов выпуска. А теперь речь идёт о том, что принято окончательное решение выводить эти устройства на рынок, партнёры готовятся к их запуску, а технические характеристики видеокарт претерпели некоторые изменения.

Согласно имеющейся информации, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12 GB FE (Founders Edition) основана на печатной плате PG132-SKU18 и графическом процессоре GA102-225-KD-A1. Видеочип GA102 претерпел некоторые изменения по сравнению с предыдущей итерацией. Теперь он включает 80 исполнительных блоков и 10240 ядер CUDA (в обычной модели GeForce RTX 3080 доступно 8704 ядер CUDA). Объём памяти GDDR6X в новой версии возрос до 12 ГБ. Пропускная способность для каждого контакта осталась на прежнем уровне 19 Гбит/с. Зато расширена шина доступа – до 384 бит. В результате, пропускная способность памяти увеличилась до 912 ГБ/с (против 760 ГБ/с у обычной версии GeForce RTX 3080). Несмотря на некоторые улучшения в плане технических характеристик, показатель TGP не изменится и составит те же 320 Вт. Выход видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ожидается в середине апреля. По предварительным данным, её рекомендованная розничная цена составит около $999.

Также пользователей ожидает выход новой модели NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti на базе графического процессора GA104-400-A1. Если верить слухам, устройство получит печатную плату PG141-SKU10, которая отличается от ныне используемой платы. GPU включает 48 исполнительных блоков и 6144 ядер CUDA (5888 ядер CUDA в случае обычной версии GeForce RTX 3070). Память также претерпела изменения. Объём остался прежним – 8 ГБ. Но вместо GDDR6 применяется более производительная память GDDR6X. К сожалению, её скоростные характеристики пока не сообщаются. Можно лишь предположить, что память получит 256-битную шину доступа и пропускную способность контактов на уровне 19 Гбит/с, как у GeForce RTX 3080 и RTX 3080 Ti. Также следует ожидать увеличения показателя TGP до уровня 250-275 Вт. Выход видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti запланирован на конец мая, а её рекомендованная розничная цена ожидается около $599.

Добавим, ранее NVIDIA утверждала, что её новые игровые продукты будут получать встроенные решения для снижения эффективности некоторых алгоритмов майнинга. Так как видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti основаны на новых графических процессорах, скорее всего, в них будет интегрирована такая защита.

Источник: wccftech