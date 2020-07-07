Раскрыты характеристики и цены видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3070 с GPU Ampere GA104





Мы всё ещё ожидаем официальной презентации видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 3000. И пока производитель не спешит делиться информацией об этих устройствах, пролить свет на них позволяют всевозможные утечки. На этот раз раскрыты сведения о моделях NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3070.

Как заявляет осведомлённый источник, компания NVIDIA выведет на рынок как минимум две видеокарты на базе GPU Ampere GA104. Это будут устройства GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3070. Данный видеочип предназначен для создания устройств в ценовом сегменте до $500. Графический процессор получил ряд архитектурных улучшений по сравнению с решениями поколения Turing.

Модель NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti выполнена на базе полноценного GPU GA104 (GA104-400-A1) и включает 3072 потоковых процессора. Отметим, количество потоковых процессоров такое же, как и в видеокарте GeForce RTX 2080 SUPER на базе GPU TU104. А за счёт архитектурных улучшений и более высоких рабочих частот можно ожидать, что новая GeForce RTX 3070 Ti обеспечит более высокую производительность по сравнению с GeForce RTX 2080 SUPER. При этом её цена, как ожидается, будет более доступной – около $500 против нынешних $699.

Предусмотрено использование двух модификаций видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti: PG141 и PG142. Первая версия содержит память GDDR6X, вторая – GDDR6. Объём памяти в обоих случаях составляет 8 ГБ. Нельзя исключать, что речь идёт о двух тестируемых инженерных образцах, а на рынок всё же выйдет одна версия, которую производитель посчитает наиболее оптимальным решением.

Упрощённая версия NVIDIA GeForce RTX 3070 получит немного урезанный графический процессор GA104-300. Количество потоковых процессоров в данном случае снижено до 2944 – как у GeForce RTX 2080. Объём памяти также составит 8 ГБ, но в данном случае уже точно решено использовать память GDDR6 с 256-битной шиной доступа. При этом скорость передачи данных для каждого контакта памяти составляет 18 Гбит/с, в то время как устройства предыдущего поколения достигали лишь 15,5 Гбит/с. Итоговая пропускная способность памяти составит 512 ГБ/с, что существенно превышает возможности видеокарт на базе GPU Turing – 448 ГБ/с. Таким образом, можно рассчитывать на более высокую производительность по сравнению с GeForce RTX 2080. При этом, если верить слухам, цена модели NVIDIA GeForce RTX 3070 составит около $400.

Источник: wccftech