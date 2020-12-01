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Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti уже начали поступать покупателям до официального старта продаж

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti уже начали поступать покупателям до официального старта продаж

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti уже начали поступать покупателям до официального старта продаж


Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti поступила в продажу ещё до своего официального выпуска. Многие пользователи смогли купить новинку на несколько дней и даже недель до официального старта продаж.

Но ранняя покупка не всегда является благом. Первопроходцам приходится мириться с некоторыми проблемами. Например, официально не представленная видеокарта ещё не имеет поддержки на уровне драйверов. Кроме того, за ранний доступ к благам зачастую приходится платить завышенную цену. Например, за модель Gigabyte RTX 3060 Ti GAMING OC, купленную в португальском магазине, пришлось заплатить €526.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti уже начали поступать покупателям до официального старта продаж

Добавим, Gigabyte готовит две видеокарты серии Gaming OC. Этот конкретный экземпляр имеет один 8-контактный разъем питания, тогда как версия Gaming OC PRO оснащена двумя разъёмами питания. Купленная досрочно модель представляет собой двухслотовую конструкцию с более короткой печатной платой, чем у варианта OC Pro. В остальном обе карты выглядят практически одинаково.

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Официальный выход видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti запланирован на 1 декабря, а варианты партнёров, отличающиеся дизайном, системой охлаждения и заводским разгоном, поступят в продажу 2 декабря.

Источник: videocardz

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