Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti уже начали поступать покупателям до официального старта продаж

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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti поступила в продажу ещё до своего официального выпуска. Многие пользователи смогли купить новинку на несколько дней и даже недель до официального старта продаж.

Но ранняя покупка не всегда является благом. Первопроходцам приходится мириться с некоторыми проблемами. Например, официально не представленная видеокарта ещё не имеет поддержки на уровне драйверов. Кроме того, за ранний доступ к благам зачастую приходится платить завышенную цену. Например, за модель Gigabyte RTX 3060 Ti GAMING OC, купленную в португальском магазине, пришлось заплатить €526.

Добавим, Gigabyte готовит две видеокарты серии Gaming OC. Этот конкретный экземпляр имеет один 8-контактный разъем питания, тогда как версия Gaming OC PRO оснащена двумя разъёмами питания. Купленная досрочно модель представляет собой двухслотовую конструкцию с более короткой печатной платой, чем у варианта OC Pro. В остальном обе карты выглядят практически одинаково.

Официальный выход видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti запланирован на 1 декабря, а варианты партнёров, отличающиеся дизайном, системой охлаждения и заводским разгоном, поступят в продажу 2 декабря.

Источник: videocardz