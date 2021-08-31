Видеокарты NVIDIA и AMD снова начали дорожать
Специалисты 3DCenter подготовили анализ рынка видеокарт, основываясь на ценах самых популярных немецких розничных продавцов. Как свидетельствуют данные отчёта, после месяца стагнации цены на видеокарты снова растут.
Ещё в мае цены на графические карты резко снизились, что вызвало энтузиазм и надежду среди геймеров и компьютерных энтузиастов, которые изо всех сил пытались найти видеокарты по разумной цене, не говоря уже о том, чтобы найти их в наличии. С тех пор ситуация постепенно улучшалась. Видеокарты стали широко доступны, хотя розничные цены так и не приблизились к рекомендованным.
Последний анализ рынка снова демонстрирует восходящую тенденцию для цен на видеокарты как на базе GPU AMD, так и NVIDIA. С начала июля цены на продукты AMD неуклонно росли на 3-4% каждый месяц. В то же время видеокарты NVIDIA восстановились после достижения рекордного минимума с середины февраля. По состоянию на 29 августа потребители в Германии должны были платить в среднем 165% от рекомендованной розничной цены за AMD Radeon RX 6000 серии, тогда как люди, интересующиеся видеокартами NVIDIA, должны были платить в среднем 159% от рекомендованной стоимости.
|Модель
|6700XT
|6800
|6800XT
|6900XT
|3060
|3070
|3080
|3090
|Рекомендованная цена (€)
|479
|579
|649
|999
|329
|519
|719
|1549
|17 января
|–
|809-1019
|999-1199
|1249-1841
|–
|769-1049
|–
|1649-2406
|22 января
|–
|879-1049
|1019-1279
|1249-1718
|–
|729-999
|–
|1849-2379
|2 февраля
|–
|859-1049
|1049-1329
|1299-1755
|–
|799-1249
|1399-1449
|1750-2899
|14 февраля
|–
|969-1489
|1129-1399
|1339-1729
|–
|899-1349
|–
|2223-2819
|24 февраля
|–
|999-1199
|1098-1399
|1429-2045
|–
|979-1569
|–
|2469-3669
|18 марта
|970-1049
|1179-1199
|1259-1539
|1499-1960
|559-1199
|1299-1699
|2299-2499
|2459-3915
|19 марта
|860-1521
|1379-1699
|1444-1699
|1654-2527
|589-1181
|1290-1699
|2299-2399
|2699-3049
|2 мая
|899-1417
|1373-1699
|1632-1773
|1799-2528
|740-1349
|1269-1699
|2299-2499
|2539-3499
|16 мая
|909-1580
|1499-1699
|1299-1799
|1699-2999
|999-1122
|1498-1649
|2999
|3199
|30 мая
|899-1246
|989-1699
|1159-1649
|1699-2799
|829-1049
|1269-1649
|1999-2499
|2699-3499
|20 июня
|798-999
|1199-1826
|1248-2109
|1589-2999
|679-1429
|989-1399
|1579-1999
|2169-3330
|4 июля
|714-962
|929-1819
|1089-1499
|1327-2493
|589-1005
|799-1490
|1199-1842
|1932-3084
|18 июля
|664-1099
|999-1245
|1159-1299
|1327-2099
|579-799
|879-1290
|1199-1719
|1890-2552
|8 августа
|689-1099
|1049-1299
|1157-1575
|1327-2493
|526-805
|789-1290
|1199-1848
|1890-3199
|29 августа
|763-1192
|1129-1846
|1149-1778
|1259-2099
|549-1280
|879-1639
|1249-2436
|1999-3454
Отмечается, что средняя розничная цена, показанная на графике, не учитывает новые версии видеокарт, таких как RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti и RX 6600 XT. Эти устройства были выпущены по относительно более высокой рекомендованной цене по сравнению с уже доступными моделями, что искажало график, показывая более низкие значения.
Источник: videocardz