Новости
Видеокарты NVIDIA и AMD снова начали дорожать

Видеокарты NVIDIA и AMD снова начали дорожать

Видеокарты NVIDIA и AMD снова начали дорожать


Специалисты 3DCenter подготовили анализ рынка видеокарт, основываясь на ценах самых популярных немецких розничных продавцов. Как свидетельствуют данные отчёта, после месяца стагнации цены на видеокарты снова растут.

Ещё в мае цены на графические карты резко снизились, что вызвало энтузиазм и надежду среди геймеров и компьютерных энтузиастов, которые изо всех сил пытались найти видеокарты по разумной цене, не говоря уже о том, чтобы найти их в наличии. С тех пор ситуация постепенно улучшалась. Видеокарты стали широко доступны, хотя розничные цены так и не приблизились к рекомендованным.

Видеокарты NVIDIA и AMD снова начали дорожать

Последний анализ рынка снова демонстрирует восходящую тенденцию для цен на видеокарты как на базе GPU AMD, так и NVIDIA. С начала июля цены на продукты AMD неуклонно росли на 3-4% каждый месяц. В то же время видеокарты NVIDIA восстановились после достижения рекордного минимума с середины февраля. По состоянию на 29 августа потребители в Германии должны были платить в среднем 165% от рекомендованной розничной цены за AMD Radeon RX 6000 серии, тогда как люди, интересующиеся видеокартами NVIDIA, должны были платить в среднем 159% от рекомендованной стоимости.

Модель6700XT68006800XT6900XT3060307030803090
Рекомендованная цена (€)4795796499993295197191549
17 января809-1019999-11991249-1841769-10491649-2406
22 января879-10491019-12791249-1718729-9991849-2379
2 февраля859-10491049-13291299-1755799-12491399-14491750-2899
14 февраля969-14891129-13991339-1729899-13492223-2819
24 февраля999-11991098-13991429-2045979-15692469-3669
18 марта970-10491179-11991259-15391499-1960559-11991299-16992299-24992459-3915
19 марта860-15211379-16991444-16991654-2527589-11811290-16992299-23992699-3049
2 мая899-14171373-16991632-17731799-2528740-13491269-16992299-24992539-3499
16 мая909-15801499-16991299-17991699-2999999-11221498-164929993199
30 мая899-1246989-16991159-16491699-2799829-10491269-16491999-24992699-3499
20 июня798-9991199-18261248-21091589-2999679-1429989-13991579-19992169-3330
4 июля714-962929-18191089-14991327-2493589-1005799-14901199-18421932-3084
18 июля664-1099999-12451159-12991327-2099579-799879-12901199-17191890-2552
8 августа689-10991049-12991157-15751327-2493526-805789-12901199-18481890-3199
29 августа763-11921129-18461149-17781259-2099549-1280879-16391249-24361999-3454

Отмечается, что средняя розничная цена, показанная на графике, не учитывает новые версии видеокарт, таких как RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti и RX 6600 XT. Эти устройства были выпущены по относительно более высокой рекомендованной цене по сравнению с уже доступными моделями, что искажало график, показывая более низкие значения.

Источник: videocardz

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить