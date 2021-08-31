Видеокарты NVIDIA и AMD снова начали дорожать





Специалисты 3DCenter подготовили анализ рынка видеокарт, основываясь на ценах самых популярных немецких розничных продавцов. Как свидетельствуют данные отчёта, после месяца стагнации цены на видеокарты снова растут.

Ещё в мае цены на графические карты резко снизились, что вызвало энтузиазм и надежду среди геймеров и компьютерных энтузиастов, которые изо всех сил пытались найти видеокарты по разумной цене, не говоря уже о том, чтобы найти их в наличии. С тех пор ситуация постепенно улучшалась. Видеокарты стали широко доступны, хотя розничные цены так и не приблизились к рекомендованным.

Последний анализ рынка снова демонстрирует восходящую тенденцию для цен на видеокарты как на базе GPU AMD, так и NVIDIA. С начала июля цены на продукты AMD неуклонно росли на 3-4% каждый месяц. В то же время видеокарты NVIDIA восстановились после достижения рекордного минимума с середины февраля. По состоянию на 29 августа потребители в Германии должны были платить в среднем 165% от рекомендованной розничной цены за AMD Radeon RX 6000 серии, тогда как люди, интересующиеся видеокартами NVIDIA, должны были платить в среднем 159% от рекомендованной стоимости.

Модель 6700XT 6800 6800XT 6900XT 3060 3070 3080 3090 Рекомендованная цена (€) 479 579 649 999 329 519 719 1549 17 января – 809-1019 999-1199 1249-1841 – 769-1049 – 1649-2406 22 января – 879-1049 1019-1279 1249-1718 – 729-999 – 1849-2379 2 февраля – 859-1049 1049-1329 1299-1755 – 799-1249 1399-1449 1750-2899 14 февраля – 969-1489 1129-1399 1339-1729 – 899-1349 – 2223-2819 24 февраля – 999-1199 1098-1399 1429-2045 – 979-1569 – 2469-3669 18 марта 970-1049 1179-1199 1259-1539 1499-1960 559-1199 1299-1699 2299-2499 2459-3915 19 марта 860-1521 1379-1699 1444-1699 1654-2527 589-1181 1290-1699 2299-2399 2699-3049 2 мая 899-1417 1373-1699 1632-1773 1799-2528 740-1349 1269-1699 2299-2499 2539-3499 16 мая 909-1580 1499-1699 1299-1799 1699-2999 999-1122 1498-1649 2999 3199 30 мая 899-1246 989-1699 1159-1649 1699-2799 829-1049 1269-1649 1999-2499 2699-3499 20 июня 798-999 1199-1826 1248-2109 1589-2999 679-1429 989-1399 1579-1999 2169-3330 4 июля 714-962 929-1819 1089-1499 1327-2493 589-1005 799-1490 1199-1842 1932-3084 18 июля 664-1099 999-1245 1159-1299 1327-2099 579-799 879-1290 1199-1719 1890-2552 8 августа 689-1099 1049-1299 1157-1575 1327-2493 526-805 789-1290 1199-1848 1890-3199 29 августа 763-1192 1129-1846 1149-1778 1259-2099 549-1280 879-1639 1249-2436 1999-3454

Отмечается, что средняя розничная цена, показанная на графике, не учитывает новые версии видеокарт, таких как RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti и RX 6600 XT. Эти устройства были выпущены по относительно более высокой рекомендованной цене по сравнению с уже доступными моделями, что искажало график, показывая более низкие значения.

Источник: videocardz