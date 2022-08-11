Винс Гиллиган готовит абсолютно новый драматический сериал и обещает больше не снимать продолжений «Во все тяжкие» после финала «Лучше звоните Солу»

В понедельник 15 августа выходит последняя серия финального сезона сериала «Лучше звоните Солу» / Better Call Saul. В честь этого события шоураннер проекта Винс Гиллиган дал несколько интервью, в которых рассказал о новом проекте и решении оставить франшизу «Во все тяжкие» / Breaking Bad в покое.

Напомним, что в рамках франшизы Breaking Bad вышел основной сериал «Во все тяжкие» (2008-2013, 5 сезонов, 62 серии), сериал спин-офф «Лучше звоните Солу» (2015-2022, 6 сезонов, 63 серии) и полнометражный фильм El Camino: A Breaking Bad Movie о судьбе Джесси Пинкмана после событий финала сериала. Вселенная получилась настолько интересной, что в ее рамках можно было создать еще несколько приквелов — на ум приходят как минимум развернутые истории наркодельца Гуса Фринга, агента УБН Хэнка Шрейдера и спеца по безопасности Джонатана Бэнкса.







Однако Винс Гиллиган рассказал, что решил отойти от жестокого мира, связанного с наркотиками и насилием и сосредоточиться на абсолютно новой франшизе. Открытых данных о проекте еще нет, так как шоураннер только готовится представить его большим студиям. Питч должен пройти в ближайшие недели, а за право снимать проект собираются побороться порядка десяти крупных телесетей и стриминговых сервисов. По данным Deadline, у Винса готова сценарная основа как минимум для двух сезонов проекта, которая будет драмой на стыке нескольких жанров о человеческих отношениях.

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Напомним, что до создания франшизы «Во все тяжкие» Винс Гиллиган участвовал в создании такого знакового телевизионного проектп, как «Секретные материалы» / The X-Files.

Источник: Variety, Deadline