Visa и Mastercard приостанавливают партнерство с криптокомпаниями из-за кризиса в области цифровых валют, — Reuters

Американские платежные гиганты Visa и Mastercard приостанавливают продвижение криптовалюты после краха нескольких криптобирж, который «пошатнули веру в индустрию», сообщают источники Reuters.

2022-й год ошеломил криптоиндустрию падением крупных игроков, таких как отраслевые компании FTX и BlockFi. Крах всколыхнул криптоинвесторов и усилил регуляторный контроль над сектором. Как следствие, и Visa, и Mastercard решили отложить запуск определенных продуктов и услуг, связанных с криптовалютой, пока рыночные условия и нормативная среда не улучшатся.

«Последние громкие сбои в криптосекторе являются важным напоминанием о том, что нам нужно пройти долгий путь, прежде чем криптовалюта станет частью основных платежей и финансовых услуг», — сказал представитель Visa в комментарии Reuters, отметив, что «это не изменяет криптостратегию и фокус компании».

Представитель Mastercard отметил, что компания сосредоточит усилия на технологии блокчейна и на том, как ее можно применить, «чтобы помочь устранить текущие проблемы и создать более эффективные системы».

В последние годы платежные гиганты несколько потеплели к криптовалюте, учитывая большую популярность цифровых активов. В апреле Mastercard объединилась с криптокредитором Nexo, чтобы запустить первую в мире платежную карту с криптоподдержкой. Visa в октябре объявила о расширении партнерства с FTX (но в ноябре компании пришлось разорвать эти глобальные соглашения по кредитным картам), а American Express в 2021 году заявила, что рассмотрит использование криптовалюты в качестве возможного варианта обмена бонусных баллов в будущем. Но компания не рассматривает криптотокены как стратегический приоритет в ближайшей перспективе, сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

«В ближайшей перспективе мы не видим, что криптовалюта заменит наши основные платежные и кредитные услуги», — сказал представитель AmEx в заявлении, отправленном по электронной почте, добавив, что компания продолжает исследовать варианты использования этой технологии.

Глава правления инвестиционной компании Great Hill Capital Томас Хейс считает, что крупные платежные компании «не могут и не должны двигаться вперед, пока не будет четкой нормативной базы».