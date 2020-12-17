Виталий Кличко: Киев купил более 500 единиц общественного транспорта, провел 50 тыс. эвакуаций за неправильную парковку и сэкономил 34 млн грн на установке LED-освещения





Сегодня мэр Киева Виталий Кличко представил годовой отчет о том, что было сделано в столице в 2020 году и что запланировано сделать в последующие годы. Во время презентации был озвучен ряд интересной информации на темы, которые мы уже привыкли обсуждать на страницах нашего сайта.

Итак, по словам мэра, Киев за последние несколько лет закупил 513 единиц современного общественного транспорта, включая 139 троллейбусов, 67 трамваев и 307 автобусов.

«Осенью этого года Киев получил уже более 160 из 200 новых современных автобусов МАЗ. Еще партию ожидаем в ближайшее время. Все автобусы — низкопольные, с пандусами и специальными местами для людей с инвалидностью. Оборудованы системой видеонаблюдения и навигации, кондиционерами. Также до конца декабря мы получим 15 новых троллейбусов. За последние несколько лет столица в целом закупила 139 новых троллейбусов, 67 современных трамваев и 307 новых автобусов. И наша задача — в дальнейшем покупать современный транспорт, чтобы он в ближайшие годы вытеснил маршрутки», — подчеркнул Виталий Кличко.

Также за прошедшие несколько лет специалисты «Киевпастранса» капитально отремонтировали восемь остановок скоростного трамвая Борщаговской ветви. Продолжается и строительство метро на Виноградарь — активно строят тоннели от будущей станции «Мостицкая» до станции «Проспект Правды». Там уже смонтировали более 500 метров перегона. Уже в конце следующего года планируется открыть две новых станции — «Мостицкая» и «Проспект Правды».

«Инспекция по парковке сегодня осуществляет контроль за соблюдением правил стоянки, остановки и парковки в каждом районе города Киева. В 2020 году осуществили почти 50,000 эвакуаций авто на штрафплощадки. В этом году обустроили новый штрафплощадку на 600 мест в центральной части города», — подчеркнул Виталий Кличко.

Столичная инспекция по парковке в 2020 году осуществила почти 50 тыс. эвакуаций автомобилей с киевских улиц на штрафплощадки. Общая сумма штрафов, взысканных в бюджет города, составила почти 25 млн гривен.

Благодаря установке современного уличного LED-освещения с 2017 года город сэкономил на уплате за электроэнергию почти 34 млн грн бюджетных средств. По словам мэра Киева, продлится модернизация уличного освещения и в следующем году. Город планирует заменить старые уличные светильники на современные LED почти на 50 объектах столицы, а это — более 4000 светильников. На работы по капитальному ремонту уличного освещения в следующем году планируют выделить почти 200 млн грн.

«В столице с 2017 года заменили уже почти 36,000 старых уличных светильников на новые и современные LED. Только в этом году новое освещение получили почти 100 проспектов, улиц, парков и скверов, придомовых территорий. LED-светильники — это не только современно, красиво и безопасно. Это — и экономия для бюджета города. Ведь светодиоды позволяют экономить 30-40% в оплате за электроэнергию в год. Так, на сегодня общая экономия уже составила почти 34 млн грн. Только в этом году благодаря установленным LED-светильникам город сэкономил 9 млн грн», — добавил Виталий Кличко.

Полностью отчет Виталия Кличко о работе столичной власти в 2020 году можно увидеть по следующей ссылке (PDF) и в видео:

Источник: КГГА