Виталик Бутерин: Ethereum перейдет на механизм Proof of Stake в августе, но при проблемах возможна отсрочка до октября

Самое ожидаемое событие на рынке криптовалюты в этом году – обновление сети Ethereum (ETH). По прогнозам многих аналитиков, такое изменение может дать импульс активам, что выведет их из медвежьего рынка (постоянное снижение стоимости актива). Следующее крупное обновление сети произойдет в августе, как уверяет основной разработчик Престон Ван Луна.

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Соучредитель проекта Ethereum Виталик Бутерин подтвердил слова разработчика, добавив, что слияние (POW с POS), скорее всего, произойдет в конце лета, но если возникнут какие-то потенциальные риски, возможны также сентябрь или октябрь.

At the Eth Shanghai Summit, Vitalik said that the Ethereum merge (POW to POS) is likely to happen in the summer in August, If there are some potential risks, September or October is also possible. Live：https://t.co/WSl2IpAyJW — Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 20, 2022

Это слияние является важной вехой в переходе механизма консенсуса сети Ethereum от Proof-of-Work к Proof-of-Stake, что станет важным шагом, поскольку снизит энергопотребление Ethereum более чем на 99%.

Но разработчики предупреждают и о так называемой «бомбе сложности» – механизме, повышающим уровень сложности в алгоритме майнинга с доказательством работы. По мере усложнения вычислений в результате увеличивается время блока по сравнению со стандартным и снижается вознаграждение майнеров.

Ранее предполагалось, что слияние произойдет в июне, но затем сроки подкорректировали.