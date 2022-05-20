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Виталик Бутерин: Ethereum перейдет на механизм Proof of Stake в августе, но при проблемах возможна отсрочка до октября

Виталик Бутерин: Ethereum перейдет на механизм Proof of Stake в августе, но при проблемах возможна отсрочка до октября

Самое ожидаемое событие на рынке криптовалюты в этом году – обновление сети Ethereum (ETH). По прогнозам многих аналитиков, такое изменение может дать импульс активам, что выведет их из медвежьего рынка (постоянное снижение стоимости актива). Следующее крупное обновление сети произойдет в августе, как уверяет основной разработчик Престон Ван Луна.

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Соучредитель проекта Ethereum Виталик Бутерин подтвердил слова разработчика, добавив, что слияние (POW с POS), скорее всего, произойдет в конце лета, но если возникнут какие-то потенциальные риски, возможны также сентябрь или октябрь.

Это слияние является важной вехой в переходе механизма консенсуса сети Ethereum от Proof-of-Work к Proof-of-Stake, что станет важным шагом, поскольку снизит энергопотребление Ethereum более чем на 99%.

Но разработчики предупреждают и о так называемой «бомбе сложности» – механизме, повышающим уровень сложности в алгоритме майнинга с доказательством работы. По мере усложнения вычислений в результате увеличивается время блока по сравнению со стандартным и снижается вознаграждение майнеров.

Ранее предполагалось, что слияние произойдет в июне, но затем сроки подкорректировали.


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