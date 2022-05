Виталик Бутерин: Ethereum перейдет на механизм Proof of Stake в августе, но при проблемах возможна отсрочка до октября

Самое ожидаемое событие на рынке криптовалюты в этом году – обновление сети Ethereum (ETH). По прогнозам многих аналитиков, такое изменение может дать импульс активам, что выведет их из медвежьего рынка (постоянное снижение стоимости актива). Следующее крупное обновление сети произойдет в августе, как уверяет основной разработчик Престон Ван Луна.

Соучредитель проекта Ethereum Виталик Бутерин подтвердил слова разработчика, добавив, что слияние (POW с POS), скорее всего, произойдет в конце лета, но если возникнут какие-то потенциальные риски, возможны также сентябрь или октябрь.

At the Eth Shanghai Summit, Vitalik said that the Ethereum merge (POW to POS) is likely to happen in the summer in August, If there are some potential risks, September or October is also possible. Live:https://t.co/WSl2IpAyJW

