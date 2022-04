Переход сети Ethereum на метод защиты Proof-of-Stake перенесли на несколько месяцев

Разработчик ядра криптовалюты Ethereum Тим Бейко подтвердил, что долгожданное слияние Ethereum произойдет позже, чем ожидалось. В Twitter он написал, что переход сети на Proof-of-Stake (PoS) (Доказательство доли владения), скорее всего, произойдет не в июне, как предполагалось ранее, а «несколькими месяцами позднее».

Обращение от редакции: Ребятам из 29-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, которые защищают границу на Сумщине, нужны тепловизоры. Реквизиты для перевода средств на карту ПриватБанка – Андрей Заика (солдат 3-й роты 29-го ОкрСтБат), номер карты 5363 5420 1878 0370. Спасибо за помощь. Слава Украине!

It won’t be June, but likely in the few months after. No firm date yet, but we’re definitely in the final chapter of PoW on Ethereum

— Tim Beiko | timbeiko.eth 🔥🧱 (@TimBeiko) April 12, 2022