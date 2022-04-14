Переход сети Ethereum на метод защиты Proof-of-Stake перенесли на несколько месяцев

Разработчик ядра криптовалюты Ethereum Тим Бейко подтвердил, что долгожданное слияние Ethereum произойдет позже, чем ожидалось. В Twitter он написал, что переход сети на Proof-of-Stake (PoS) (Доказательство доли владения), скорее всего, произойдет не в июне, как предполагалось ранее, а «несколькими месяцами позднее».

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It won’t be June, but likely in the few months after. No firm date yet, but we’re definitely in the final chapter of PoW on Ethereum — Tim Beiko | timbeiko.eth 🔥🧱 (@TimBeiko) April 12, 2022



Бейко утверждает, что Ethereum находится «в последней главе PoW (Доказательство выполнения работы)», но теперь произошла очередная задержка, хотя перевести криптовалюту на PoS планировалось еще в 2019 году.

Обновление появилось после того, как в понедельник Ethereum преодолел важную веху с первым теневым форком основной сети, что стало пробным запуском предстоящего изменения механизмов в сети.

Согласно сообщению инженера Ethereum DevOps Парати Джаянати, три недавних теневых форка тестовой сети выявили ошибки, которые еще предстоит устранить, прежде чем обновление будет готово.

Слияние означает переход Ethereum к механизму доказательства доли (PoS) для собственной безопасности. Сегодня сеть опирается на ресурсоемкую систему подтверждения работы (PoW), подобную системе Bitcoin, в которой децентрализованная сеть компьютеров конкурирует за проверку транзакций.

Ожидается, что переход Ethereum на PoS, где пользователи оставляют за собой возможность защищать сеть, сократит затраты на электроэнергию сети на 99% и облегчит масштабирование Ethereum.

Однако создание нового алгоритма консенсуса для Ethereum связано со значительной сложностью. В дополнение к множеству инженерных проблем, модель PoS Ethereum добавит новый набор механик теории игр, чтобы гарантировать, что валидаторы сети действуют добросовестно.

Если на кону миллиарды долларов, ошибка может стать катастрофой для всей экосистемы.

Даже после слияния высокая плата за электричество и относительно низкие скорости Ethereum, которые сделали сеть непригодной для многих приложений, скорее всего, останутся.

«Эфир» находится в центре децентрализованных финансов (DeFi), GameFi и NFT, но большое количество новых сетей PoS наступает ему на пятки, предлагая пользователям более быстрые и дешевые транзакции.

Слияние заменило первоначальные планы для «Ethereum 2.0», которые включали добавление сегментации для повышения пропускной способности сети за счет разделения активности на части для одновременной обработки. Сегментирование все еще находится в дорожной карте Ethereum, но он был перенесен на 2023 год, чтобы ускорить переход на PoS.

Токен Ethereum, эфир (ETH), является второй по величине криптовалютой. На момент публикации ее рыночная капитализация составляла $365 млрд, а торговалась она на уровне $3100 по сравнению с примерно $3500 в начале этого месяца.