Виталик Бутерин пожертвовал 1500 монет Ethereum (более $4,8 млн) на оказание помощи Украине

Один из основателей криптовалюты Ethereum и самый молодой криптомильярдер Виталик Бутерин пожертвовал более $4,8 миллиона долларов в виде криптовалют Ethereum в помощь Украине.

Бутерин перевел 1500 монет Ethereum двумя равными частями на кошельки международного благотворительного фонда Unchain Ukraine, который оказывает помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии, и Криптофонда Украины, созданного украинской криптобиржей KUNA для поддержки украинской армии и киберсопротивления российской агрессии.

We're incredibly grateful for @VitalikButerin support and donation of 750ETH!

Besides Unchain Fund, Vitalik has also donated the same amount to @Ukraine.

1500ETH = ~$5m that will make a difference for those in need in Ukraine! 🇺🇦

Thank you, Vitalik & Ethereum fam! 🙏🏻💛💙 pic.twitter.com/RSGy4q2TY7

— unchain.fund (🇺🇦, 🇺🇦) (@Unchainfund) April 6, 2022