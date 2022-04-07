Виталик Бутерин пожертвовал 1500 монет Ethereum (более $4,8 млн) на оказание помощи Украине

Один из основателей криптовалюты Ethereum и самый молодой криптомильярдер Виталик Бутерин пожертвовал более $4,8 миллиона долларов в виде криптовалют Ethereum в помощь Украине.

Бутерин перевел 1500 монет Ethereum двумя равными частями на кошельки международного благотворительного фонда Unchain Ukraine, который оказывает помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии, и Криптофонда Украины, созданного украинской криптобиржей KUNA для поддержки украинской армии и киберсопротивления российской агрессии.

We're incredibly grateful for @VitalikButerin support and donation of 750ETH! Besides Unchain Fund, Vitalik has also donated the same amount to @Ukraine. 1500ETH = ~$5m that will make a difference for those in need in Ukraine! 🇺🇦 Thank you, Vitalik & Ethereum fam! 🙏🏻💛💙 pic.twitter.com/RSGy4q2TY7 — unchain.fund (🇺🇦, 🇺🇦) (@Unchainfund) April 6, 2022

Ранее Бутерин открыто осудил вторжение россии в Украину, а в мартовском интервью Time отметил, что война напомнила криптовалютному сообществу о главной цели цифровых активов — приносить реальную пользу людям.

Напомним, в марте Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Про віртуальні активи», который дает «зеленый свет» на запуск в Украине легального рынка виртуальных активов и вывод операции с криптовалютами из тени. Сейчас Минцифра активно работает над внесением изменений в Налоговый и Гражданский кодексы Украины относительно особенностей налогообложения операций с виртуальными активами, необходимыми для полноценного запуска рынка виртуальных активов.

Крипта для украинской армии

С начала войны криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных Сил Украины. По состоянию на 22 марта, криптофонд Украины уже собрал более 60 миллионов долларов для украинской армии. Все официальные криптокошельки Министерства цифровой трансформации Украины собраны на специальном сайте Aid For Ukraine. 6 апреля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что криптофонд Украины закупил сухпайки для украинских военных на $3,8 миллиона и четверть уже доставлена на передовую.