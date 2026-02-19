Вышли Vivo V70 и V70 Elite от $505: 3 камеры, 6500 мА-ч и 90 Вт зарядки

Vivo официально презентовала новую серию смартфонов V70. Базовая модель Vivo V70 стала преемником прошлогоднего V60 и сохранила процессор Snapdragon 7 Gen 4 — тот же, что использует Motorola Edge 70. Чипсет дополняют 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.





Vivo V70

Смартфон Vivo V70 получил плоский 6,59-дюймовый OLED-дисплей (меньше, чем 6,77 дюйма у V60) с разрешением 2750×1260 пикселей и частотой 120 Гц. Яркость выросла: 1800 нит по всей площади и до 5000 нит в небольших HDR-зонах. Смартфон оснастили ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном и 50 МП фронтальной камерой в круглом отверстии дисплея.

Камера на задней панели тройная. Она включает в себя 50-мегапиксельный главный модуль Sony LYT-700V с системой оптической стабилизации изображения, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный телефото модуль с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией.





Новинку питает аккумулятор емкостью 6500 мА-ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Vivo обещает шесть лет обновлений, начиная с Android 16, а также регулярные патчи безопасности в течение этого периода поддержки.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Смартфон Vivo V70 уже доступен для заказа в Индии по цене $505 за версию 8/256 ГБ. Впоследствии продажи планируют расширить на Европу, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию.

Vivo V70 Elite

Параллельно Vivo открыла предварительные заказы на модель Vivo V70 Elite — флагман серии. Здесь уже используется чип Snapdragon 8s Gen 3, что ставит модель в один ряд с OnePlus Nord 5 и Poco F6 по уровню производительности. Смартфон комплектуется до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.1 емкостью до 512 ГБ.

Версия Vivo V70 Elite также получила 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Фронтальную панель дополняет встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и 32 МП фронтальная камера.

Главная камера тоже тройная. Она включает в себя широкоугольный модуль на базе сенсора 50 МП Sony LYT-700V с OIS, телефото модуль на базе Sony IMX882 (50 МП) с 3-кратным оптическим зумом и OIS, а также 8 МП ультраширокоугольный модуль. Батарея — та самая 6500 мА-ч с зарядкой 90 Вт. Корпус обеспечивает защиту от пыли и воды по стандарту IP69.

Цена Vivo V70 Elite стартует с $570 за конфигурацию 8/256 ГБ и достигает $680 за версию 12/512 ГБ. Доступны цвета корпуса Black Red и Sand Beige.





Источник: gsmarena, notebookcheck 1, 2