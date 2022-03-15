«Вижу, ты крутой переговорщик». Илон Маск предложил рогозину дополнительные 10% просмотров, если тот устроит поединок с путином, и процитировал «Идиота» Достоевского

Богатейший человек в мире, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предложил руководителю «роскосмоса» дмитрию рогозину дополнительные 10% просмотров, если тот договорится и организует поединок с путином.

Не секрет, что война в Украине, которую развязала россия, коснулась, в частности, и компаний Илона Маска — 14 марта тот сообщил, что Tesla и SpaceX в последнее время испытывают «значительное инфляционное давление в сфере сырья и логистики». После этого Илон Маск, неоднократно помогавший Украине (спутниковый интернет Starlink), вызвал путина на поединок за Украину — он разместил соответствующий пост в твиттере и отдельно добавил, что говорит «абсолютно серьезно». Свое обращение Маск адресовал официальному аккаунту кремля в твиттере — один из первых отозвался пресловутый дмитрий рогозин из «роскосмоса». Тот в очередной раз продемонстрировал свои интеллектуальные способности и попытался унизить Илона Маска, отправив ему отрывок из «Сказки о попе и батраке его Балде» Пушкина.

В ответ Илон Маск предложил димону (спасибо, Скотт Келли) выступить организатором и добавил, что путин даже может взять своего медведя и прикрепил к твиту коллаж с той же картинкой, где изображен лидер россии верхом на медведе, и собственно фотомем с огнеметом. Это новое послание Илон Маск временно закрепил на своей странице в твиттере.

Он оставил еще несколько сообщений в твиттере, адресованных рогозину — в одном из них американский бизнесмен предложил ему создать книжный клуб и процитировал «Идиота» Достоевского, в другом использовал фото музыкального дуэта The Dresden Dolls для иллюстрации описания «Ограниченного «обычного» человека» из того же «Идиота», а еще в одном — мем, обобщающий творчество русских классиков.

Конечно же, димон моментально отреагировал и в очередной раз продемонстрировал свой уровень культуры и разумного развития (подсказка: этот термин происходит от польского «bydło» — крупный рогатый скот).