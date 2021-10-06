Владельцы iPad mini пожаловались на новые проблемы с экраном — искажения и обесцвечивание

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Несколько владельцев новеньких iPad mini сообщили на Reddit о новых проблемах с 8,3-дюймовым ЖК-дисплеем Liquid Retina — на сей раз они столкнулись с искажением цветов и обесцвечиванием отдельных зон при прикосновении в книжной ориентации. Проблема наиболее заметна при использовании темного режима.

Автор оригинального поста прикрепил фото и небольшой ролик, где запечатлена проблема — при нажатиях с небольшим усилием (в портретной ориентации с кнопкой питания вверху справа) в нескольких местах появляются заметные пятна, в которых изображение искажается и обесцвечивается.

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Пользователь рассказал, что без проблем заменил устройство в сервисе Apple, но аналогичная проблема проявилась и в новом экземпляре iPad mini 6. Якобы сотрудник Apple сообщил покупателю, что он «не удивится», если вскоре Apple объявит об отзыве iPad mini 6.

Насколько распространена проблема, на данный момент неясно. Несколько пользователей Reddit в комментариях подтвердили, что столкнулись с тем же поведением экрана, а другие заявили, что ничего такого не наблюдали. В Apple пока никак не отреагировали на жалобы.

Ранее владельцы iPad mini пожаловались на «эффект желе» при скроллинге в портретной ориентации — Apple ответила, что «это нормально».