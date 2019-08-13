Владельцы смартфонов Google Pixel с проблемными микрофонами получат компенсацию до $500, но предложение доступно только жителям США





В рамках урегулирования группового иска владельцев смартфонов серии Pixel (проблема с неработающими микрофонами) компания Google пообещала выплаты пользователям. Максимальная сумма компенсации может достигать $500, но фактический размер выплаты будет зависеть от многих факторов.

Google предлагает до $20 всем жителям США, которые купили смартфоны Pixel или Pixel XL, изготовленные до 4 января 2017 года и не получили в качестве замены аппарат, выпущенный после 3 января того же года (или восстановленный после 5 июня). Эта компенсация распространяется на всех покупателей, независимо от того, испытывали ли они проблему с микрофоном. Чтобы получить более крупную выплату, придётся приложить определённые усилия.

В частности, нужно будет предоставить документацию, подтверждающую факт проблемы. Владельцы смартфонов Pixel или Pixel XL смогут получить $350, если они смогут доказать, что они столкнулись с проблемами в работе микрофона на одном устройстве. А если таким проблемных устройств было несколько, то сумма выплаты увеличивается до $500. Иными словами, максимальная выплата будет доступна только тем, кто страдал от проблем с микрофоном как на основном смартфоне, так и на том, который был получен по замене. Если владелец заплатил страховую франшизу, чтобы получить замену, он может рассчитывать на возмещение и этой суммы. На выплату всех компенсаций зарезервировано $7,25 млн.

Запросить компенсацию можно на сайте Pixel Settlement. Отправить заявку нужно не позднее 7 октября 2019 года.

Источник: Engadget