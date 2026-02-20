tradfi
В iPhone Air фіксують збої модема Apple C1X

iPhone Air / itc.ua

У мережі з’явилося перше повідомлення про можливу апаратну несправність нового фірмового 5G-модема Apple C1X, який дебютував в iPhone Air. Це перший iPhone із внутрішньо розробленим базовим модемом компанії, що замінив Qualcomm X75, який використовували в усій лінійці iPhone 16.


Перехід на власні модеми став результатом багаторічної роботи після придбання Apple бізнесу смартфонних модемів Intel у 2019 році. Відтоді компанія формувала власні інженерні команди з базових станцій і розширювала портфель інтелектуальної власності, щоб зменшити залежність від Qualcomm і підвищити енергоефективність та контроль над інтеграцією компонентів.

Про інцидент повідомив користувач Reddit під ніком itstheskylion. За його словами, він прокинувся і виявив, що смартфон повністю втратив стільниковий зв’язок. Пристрій не відображав жодної поділки сигналу, а діагностика вказала на проблему на апаратному рівні модема.

Користувач стверджує, що з моменту покупки тримав iPhone Air у чохлі, а сам корпус не має жодних ознак фізичних пошкоджень. Він перезапускав пристрій, виконував м’яке скидання та скидання мережевих налаштувань. Однак жоден із кроків не відновив підключення до мережі. Додатково він використовував конфігурацію з двома SIM-картами від різних операторів, але жодна з них не працювала. Це свідчить, що проблема не пов’язана з перебоями в мережі конкретного оператора чи локальним збоєм.


Апаратні відмови базових модемів у сучасних смартфонах трапляються рідко, адже пристрої проходять масштабне заводське тестування та перевірку якості. Водночас масове виробництво неминуче передбачає невеликий відсоток дефектних екземплярів. Історично Apple замінює пристрої з нетиповою поведінкою та вилучає їх для внутрішнього аналізу, особливо коли йдеться про нові технології. Наразі немає доказів того, що проблема має масовий характер або вказує на системну ненадійність C1X.

Компанія продовжує розгортання власних модемів. Очікується, що C1X з’явиться в iPhone 17e вже наступного місяця, а моделі iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone отримають модем нового покоління C2. Дані з реальної експлуатації C1 і C1X у перших партіях пристроїв, імовірно, стануть важливою частиною внутрішнього моніторингу перед наступними релізами.

Як в Oppo та Vivo: Apple iPhone 18 Pro може отримати телеконвертер

Джерело: macrumors

