Владелец "старого" iPhone 11 Pro утроил емкость батареи за $10

В конце концов телефон включился с идеальной емкостью аккумулятора, хотя система обозначила его как «непроверенный». Диагностика показала реальную емкость 9997 мАч, что меньше заявленных 12 000 мАч, но все равно более чем втрое превышает оригинальную батарею. При этом новый элемент втиснулся на освободившееся место, то есть проблем с совместимостью удалось избежать.

Несмотря на успешный эксперимент, остаются вопросы к таким апгрейдам. Во-первых, фактическая емкость ниже заявленной в описании товара. Во-вторых, в видео нет долгосрочных тестов — неизвестно, как батарея будет держать заряд со временем и какой реальный прирост автономности она даст между зарядками.

Обычно Apple не рекомендует использовать сторонние аккумуляторы от неавторизованных производителей, но это дешевле покупки нового смартфона. Кроме того, интеграция софта и железа в iPhone позволяет конкурировать даже с меньшими батареями по сравнению со многими Android-устройствами.

В более новых моделях компания постепенно увеличивает емкость: например, eSIM-версия iPhone 17 Pro Max получила батарею на 5088 мАч, а iPhone 18 Pro Max, по ожиданиям, будет иметь еще лучшие показатели. Также 4 марта Apple проведет первую презентацию этого года, где могут представить «бюджетные» MacBook и iPhone 17е.