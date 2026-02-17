tradfi
Владелец "старого" iPhone 11 Pro утроил емкость батареи за $10

Маргарита Юзяк

Владелец «старого» iPhone 11 Pro придумал способ втрое увеличить емкость батареи, установив модуль на 12 000 мАч примерно за $10. После замены фактическая емкость составила 9997 мАч против первоначальных 3046 мАч.


Ютубер на YouTube-канал The Fix показал, что батарея его тестового смартфона iPhone 11 Pro просела до 67% — это примерно 2060 мАч от номинальных 3046 мАч. Вместо того, чтобы принести в магазин на замену аккумулятора, автор купил на Amazon комплект с батареей 12 000 мАч и инструментами. Далее энтузиаст разобрал телефон для апгрейда, открутил и аккуратно демонтировал компоненты.

Тот самый модуль на 12 000 мАч

В конце концов телефон включился с идеальной емкостью аккумулятора, хотя система обозначила его как «непроверенный». Диагностика показала реальную емкость 9997 мАч, что меньше заявленных 12 000 мАч, но все равно более чем втрое превышает оригинальную батарею. При этом новый элемент втиснулся на освободившееся место, то есть проблем с совместимостью удалось избежать.

Замена аккумулятора iPhone 11 Pro

Несмотря на успешный эксперимент, остаются вопросы к таким апгрейдам. Во-первых, фактическая емкость ниже заявленной в описании товара. Во-вторых, в видео нет долгосрочных тестов — неизвестно, как батарея будет держать заряд со временем и какой реальный прирост автономности она даст между зарядками.

Новая батарея, которая хорошо подошла для iPhone 11 Pro

Обычно Apple не рекомендует использовать сторонние аккумуляторы от неавторизованных производителей, но это дешевле покупки нового смартфона. Кроме того, интеграция софта и железа в iPhone позволяет конкурировать даже с меньшими батареями по сравнению со многими Android-устройствами.

В более новых моделях компания постепенно увеличивает емкость: например, eSIM-версия iPhone 17 Pro Max получила батарею на 5088 мАч, а iPhone 18 Pro Max, по ожиданиям, будет иметь еще лучшие показатели. Также 4 марта Apple проведет первую презентацию этого года, где могут представить «бюджетные» MacBook и iPhone 17е.

Источник: TechRadar

