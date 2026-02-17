Владелец "старого" iPhone 11 Pro утроил емкость батареи за $10

Владелец «старого» iPhone 11 Pro придумал способ втрое увеличить емкость батареи, установив модуль на 12 000 мАч примерно за $10. После замены фактическая емкость составила 9997 мАч против первоначальных 3046 мАч.
Ютубер на YouTube-канал The Fix показал, что батарея его тестового смартфона iPhone 11 Pro просела до 67% — это примерно 2060 мАч от номинальных 3046 мАч. Вместо того, чтобы принести в магазин на замену аккумулятора, автор купил на Amazon комплект с батареей 12 000 мАч и инструментами. Далее энтузиаст разобрал телефон для апгрейда, открутил и аккуратно демонтировал компоненты.
В конце концов телефон включился с идеальной емкостью аккумулятора, хотя система обозначила его как «непроверенный». Диагностика показала реальную емкость 9997 мАч, что меньше заявленных 12 000 мАч, но все равно более чем втрое превышает оригинальную батарею. При этом новый элемент втиснулся на освободившееся место, то есть проблем с совместимостью удалось избежать.
Несмотря на успешный эксперимент, остаются вопросы к таким апгрейдам. Во-первых, фактическая емкость ниже заявленной в описании товара. Во-вторых, в видео нет долгосрочных тестов — неизвестно, как батарея будет держать заряд со временем и какой реальный прирост автономности она даст между зарядками.
Обычно Apple не рекомендует использовать сторонние аккумуляторы от неавторизованных производителей, но это дешевле покупки нового смартфона. Кроме того, интеграция софта и железа в iPhone позволяет конкурировать даже с меньшими батареями по сравнению со многими Android-устройствами.
