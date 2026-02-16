Apple анонсировала "спецсобытие" на 4 марта: что могут показать?

Apple официально объявила о проведении специального мероприятия 4 марта 2026 года в 9:00 по восточному времени США (16:00 по киевскому времени). Компания называет его не традиционной презентацией, а «специальным событием Apple». Приглашения уже получили представители профильной прессы.





Кроме Нью-Йорка, Apple организует отдельные встречи для журналистов в Шанхае и Лондоне. Такой формат может свидетельствовать о масштабной программе обновлений, хотя конкретный перечень анонсов пока не раскрывают.

Apple is holding a product launch in New York on March 4. pic.twitter.com/j0hYQ9sfqd — Mark Gurman (@markgurman) February 16, 2026





По информации Марка Гурмана из Bloomberg, в ближайшее время компания готовит сразу несколько новых устройств:

бюджетный MacBook на базе чипа A18 Pro;

MacBook Air с чипом M5;

MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max;

новые мониторы для Mac;

iPhone 17e;

базовый iPad с чипом A18;

iPad Air на процессоре M4.

Представят ли все эти продукты именно 4 марта — пока неизвестно. В то же время перечень охватывает как доступные модели (бюджетный MacBook, базовый iPad), так и профессиональные решения на M5 Pro и M5 Max. Если Apple действительно обновит линейки MacBook Air и MacBook Pro, это будет означать переход к новому поколению чипов M5 в портативном сегменте.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Отдельно ожидается первая бета-версия iOS 26.4. Она должна получить по меньшей мере часть новых функций Siri на базе моделей Google Gemini. Это может стать одним из ключевых программных анонсов мероприятия, ведь интеграция Gemini потенциально расширит возможности голосового ассистента.

Таким образом, мартовское мероприятие может охватить сразу несколько категорий — ноутбуки, планшеты, смартфоны и программное обеспечение с ИИ.

Источник: 9to5mac