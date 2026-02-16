tradfi
Новости Софт 16.02.2026 comment views icon

Apple анонсировала "спецсобытие" на 4 марта: что могут показать?

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Apple анонсувала "спецподію" на 4 березня: що можуть показати?

Apple официально объявила о проведении специального мероприятия 4 марта 2026 года в 9:00 по восточному времени США (16:00 по киевскому времени). Компания называет его не традиционной презентацией, а «специальным событием Apple». Приглашения уже получили представители профильной прессы.


Кроме Нью-Йорка, Apple организует отдельные встречи для журналистов в Шанхае и Лондоне. Такой формат может свидетельствовать о масштабной программе обновлений, хотя конкретный перечень анонсов пока не раскрывают.


По информации Марка Гурмана из Bloomberg, в ближайшее время компания готовит сразу несколько новых устройств:

Представят ли все эти продукты именно 4 марта — пока неизвестно. В то же время перечень охватывает как доступные модели (бюджетный MacBook, базовый iPad), так и профессиональные решения на M5 Pro и M5 Max. Если Apple действительно обновит линейки MacBook Air и MacBook Pro, это будет означать переход к новому поколению чипов M5 в портативном сегменте.

Отдельно ожидается первая бета-версия iOS 26.4. Она должна получить по меньшей мере часть новых функций Siri на базе моделей Google Gemini. Это может стать одним из ключевых программных анонсов мероприятия, ведь интеграция Gemini потенциально расширит возможности голосового ассистента.

Таким образом, мартовское мероприятие может охватить сразу несколько категорий — ноутбуки, планшеты, смартфоны и программное обеспечение с ИИ.

Спецпроекты
Bitget представляє програму WE STAY. Як вона захищає VIP-клієнтів під час стресів на ринку
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови

Источник: 9to5mac

Популярные новости

arrow left
arrow right
Клиенту отправили новый iPhone 17 Pro с пятнами и сорванной пломбой, а на обмене насчитали тройной задаток
Владелец MacBook Pro 2018 года бесплатно получил от Apple модель с M4 Max за более чем $4000
Будильники на iPhone самостоятельно переходят в режим "без звука": как исправить?
Apple стоит волноваться? KT-скан сравнил оригинальные AirPods и копию за $10
Новинки Lenovo: почти квадратный ThinkCentre, раздвижной Legion Pro Rollable и обновление ноутбуков
Самый большой в истории Apple: iPhone Fold получит аккумулятор на 5500 мАч
Вышел Vivo X200T: три камеры Zeiss 50 Мп и Dimensity 9400+ от €550
Вышли глобальные Redmi Note 15: 5 недорогих смартфонов Xiaomi для всего мира
Представлены смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 и смарт-часы OnePlus Watch Lite
Вышли глобальные Xiaomi Redmi Note 15 и Note 15 Pro+: AMOLED, 120 Гц и до 200 Мп
AirDrop для всех: Google расширит обмен файлами с iPhone на "многие" Android-смартфоны
Lenovo выпустила игровые ноутбуки Legion 5i Gen 11 с новым процессором Intel Core Ultra 9 385H
В бета iOS 26.3 и iPadOS 26.3 Apple сломала AirPlay, трансляцию на ТВ и переход между устройствами
Владельцам iPhone начали выплачивать $95 млн за "шпионаж" из-за Siri
Ставка на камеры и ИИ: первые тизеры и цены Samsung Galaxy S26
Apple сделала себя "коллектором долгов" в обновленной сделке для разработчиков App Store
Более $500 тыс.: на аукционе к 50-летию Apple продают первую плату и первый чек компании
Первые детали Xiaomi 18: дизайн как у "старого" iPhone и Snapdragon 8 Elite Gen 6
Новая "Игра престолов": Apple снимет фэнтези-сериал по книгам Брэндона Сандерсона
Xiaomi 17 Ultra: первые фото без чехла, модуль и программа камеры, релиз уже на этой неделе
Магнитные чехлы раскрывают дизайн Samsung Galaxy S26, дата презентации тоже известна
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить