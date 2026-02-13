tradfi
Фото и характеристики iPhone 17e слиты перед запуском: снова 60 Гц, Dynamic Island и цвет "лаванды"

Вадим Карпусь

Фото та характеристики iPhone 17e злито перед запуском: знову 60 Гц, Dynamic Island і колір "лаванди"

Будущий iPhone 17e засветился в новой утечке от FrontPageTech, что позволило раскрыть дизайн, ключевые характеристики и позиционирование модели в линейке Apple. По данным источника, смартфон могут представить раньше привычного графика. Но, вероятно, это будет «бумажная» презентация через пресс-релиз, а не специальное мероприятие.


Характеристики iPhone 17e

iPhone 17e, вероятно, откажется от классической «челки» в пользу Dynamic Island — решения, которое ранее оставалось прерогативой более дорогих моделей. Таким образом внешность новинки станет ближе к флагманам.

Смартфон получит 6,1-дюймовый дисплей. В то же время источники указывают, что частота обновления останется на уровне 60 Гц. Для части пользователей это станет компромиссом, особенно на фоне распространения 90-120 Гц в среднем сегменте и даже в бюджетных Android-смартфонах.

Фото та характеристики iPhone 17e злито перед запуском: знову 60 Гц, Dynamic Island і колір "лаванди"

Фронтальная камера может получить 18-мегапиксельный сенсор и поддержку Centre Stage. Эта функция автоматически держит пользователя в центре кадра во время видео звонков, что позволит улучшить качество видеоконференций и создавать контент без дополнительных аксессуаров.


На задней панели ожидается один 48-мегапиксельный модуль Fusion. Серьезных изменений в аппаратных компонентах камеры не прогнозируют. Apple, похоже, делает ставку на новые алгоритмы обработки изображений и возможности чипсета. Дизайн тыльной части почти не будет отличаться от предыдущего поколения.

iPhone 17e будет работать на процессоре A19 в версии с несколько более низкими характеристиками по сравнению со старшими моделями. Благодаря наличию 8 ГБ оперативной памяти смартфон сможет поддерживать функции Apple Intelligence. За подключение будет отвечать сетевой чип C1X собственной разработки Apple. Также сообщается, что MagSafe впервые появится в этой серии — важный апгрейд для пользователей аксессуаров и беспроводной зарядки.

Позиционирование и цена

Apple нацеливает модель на тех, кто хочет относительно доступный вход в экосистему iOS, особенно на рынках с жесткой конкуренцией в среднем сегменте. Стартовая цена ожидается на уровне $599 — примерно как у предшественника. Базовые цвета корпуса — черный и белый, также рассматривают «лавандовый» вариант.

Источник: gizmochina

