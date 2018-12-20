Владельцы Google Pixel 3 и 3 XL жалуются на проблемы со звуком во время телефонных звонков

В то время как покупателям планшетов Apple рассказывают, что новый iPad Pro из коробки с небольшим изгибом корпуса – это нормально, владельцам смартфонов Google Pixel 3 и 3 XL тоже приходится не весело. Здесь проблем – воз и маленькая тележка.

Ещё в октябре – сражу же после начала продаж – были обнаружены множественные проблемы работе смартфонов Google Pixel 3 и 3 XL. Ошибки и сбои проявлялись во многих компонентах устройств: дисплее, камере, фронтальных стерео динамиках, микрофоне, аккумуляторе. Также наблюдались проблемы в работе приложений и даже интерфейса. В ноябре обнаружилась новая порция проблем в работе камеры. По мере выпуска обновлений прошивки многие проблемы удалось исправить. Но, как это часто бывает, патч устраняет одни проблемы и порождает новые. Например, ноябрьское обновление системы безопасности привело к исчезновению личных сообщений пользователей. И это не единственная новая проблема.

В разделе Pixel User Community на Google Product Forum начали появляться сообщения пользователей Google Pixel 3 и 3 XL о неправильной работе их устройств. В частности, при совершении голосовых звонков собеседник не слышит пользователя смартфона Pixel 3 на протяжении нескольких первых секунд каждого звонка. Один из таких владельцев сообщил, что поменял сбойное устройство на новое у оператора сотовой связи Verizon, однако у нового смартфона наблюдается та же самая проблема.

В работе смартфонов Pixel модельного ряда 2018 года проявляются и другие сбои при совершении телефонных звонков. Пользователи также жалуются на плохой звук при совершении звонков. Например, могут проявляться обрывы слов, прерывистый звук, сильное эхо, наложение слов, периоды полной тишины и другие проблемы с передачей звука при разговорах.

Эти проблемы не являются постоянными, а проявляются периодически. Попытка сброса устройства к заводским настройкам не помогает исправить ситуацию. У некоторых пользователей наблюдалось некоторое улучшение в передаче звука, когда они отключали расширенные функции вызова, доступные через их оператора. Но для большинства пользователей этот совет не помогает исправить ситуацию.

Как отмечают некоторые (но не все) пользователи, вышедшее в декабре обновление прошивки помогло улучшить ситуацию с передачей голосоа во время совершения телефонных звонок. Но для большинства владельцев смартфонов Google Pixel 3 и 3 XL ситуация осталась неизменной.

Источник: phonearena