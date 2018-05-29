Владельцы PUBG подали в суд на авторов Fortnite из-за нарушения авторских прав

Невероятная популярность игры PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) привела к тому, что многие разработчики начали использовать жанр королевской битвы в своих проектах. Например, Epic Games внедрила соответствующий режим в свою игру Fortnite. Данный проект также стал чрезвычайно популярным и приобрёл множество поклонников. И это не осталось без внимания авторов PUBG.

Ранее компания Bluehole, разработчик PUBG, высказывала свои «растущие опасения», вызванные сходством между двумя играми. А теперь корейская компания PUBG, являющаяся дочерним подразделением Bluehole, подала судебный иск, в котором обвинила Epic Games в нарушении авторских прав. Иск подан в Центральный окружной суд Сеула. В нём компания просит установить, копирует ли Fortnite игру PUBG. Отмечается, что иск с целью защиты авторских прав компании был подан ещё в январе. В Fortnite, якобы, используются элементы и пользовательский интерфейс из PUBG.

Игра PUBG разошлась тиражом более 40 млн копий. Также было продано около 4 млн копий для Xbox One. В тоже время Fortnite продолжает набирать популярность, частично это объясняется её условно бесплатной моделью распространения. Вместе с тем, только на протяжении апреля она принесла авторам около $300 млн. В последнее время обе игры активно захватывают рынок мобильных устройств.

Источник: The Verge