Вместе со смартфоном LG G8 ThinQ на MWC 2019 могут представить и модель LG V50 ThinQ 5G

Как ожидается, в рамках мероприятия Mobile World Congress 2019 компания LG представит сразу два новых смартфона флагманского уровня. Одним из них станет модель LG G8 ThinQ. Вторая новинка будет относиться к топовому сегменту. Она получит поддержку связи 5G и, вероятно, будет называться LG V50 ThinQ 5G.

Если верить слухам, смартфон LG V50 ThinQ 5G содержит 6-дюймовый дисплей и флагманский процессор Snapdragon 855, дополненный системой охлаждения на базе технологии испарительной камеры. Также сообщается о наличии батареи ёмкостью 4000 мАч и 5G-модема.

Если смартфон LG V50 ThinQ 5G действительно будет представлен на MWC 2019, то его анонс состоится раньше, чем ожидалось. Модель V40 с пятью камерами была анонсировала осенью прошлого года, и следующая модель в этой линейке тоже ожидалась к осени. Но смещение сроков анонса имеет смысл, если LG хочет конкурировать с компанией Samsung, которая пообещала выпустить смартфон с поддержкой 5G в первой половине 2019 года. В последнем отчёте о финансовых результатах LG пообещала представить собственные «продукты и смартфоны с поддержкой 5G» на протяжении этого года.

По данным ресурса ETNews, смартфон LG V50 ThinQ 5G будет доступен в некоторых странах Северной Америки и Европы, начиная с марта 2019 года. Это соответствует информации, ранее озвученной оператором Sprint, который в августе прошлого года заявил, что работает с LG, чтобы выпустить 5G-смартфон в первой половине 2019 года.

Источник: The Verge