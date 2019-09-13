Никакого Xiaomi Mi A3 Pro. Европейская версия Xiaomi CC9 выйдет под именем Xiaomi Mi 9 Lite, анонс — 16 сентября





В начале месяца мы узнали, что компания Xiaomi готовится расширить серию Mi 9 «вниз», выпустив новую модель под названием Mi 9 Lite. Первоначально Xiaomi Mi 9 Lite появилась в каталоге сертифицированных устройств Google, а затем — в базе таиландского регулятора NBTC. И вот сейчас Xiaomi раскрыла журналистам точную дату анонса Mi 9 Lite для Испании — 16 сентября. Скорее всего, это и будет европейская премьера модели и нигде раньше она не появится.

Как уже неоднократно сообщалось, Xiaomi Mi 9 Lite для Европы вовсе не будет совершенно новой моделью, а всего лишь переименованной версией Xiaomi CC9, выпущенной в Китае несколькими месяцами ранее вместе с младшей моделью Xiaomi CC9e (ее глобальный вариант — Xiaomi Mi A3 с чистым Android продается в Украине (вот наш обзор)). Этот официальный рекламный постер одновременно служит опровержением ранее появлявшихся слухов, что Xiaomi CC9 выйдет в Европе под именем Mi A3 Pro.

Единственным отличием Xiaomi Mi 9 Lite от Xiaomi CC9 станет сверхширокоугольный сенсор более высокого разрешения в тройной камере — 13 Мп вместо 8 Мп. Главный модуль останется 48-Мп, а сенсор оценки глубины сцены — 2-мегапиксельным. Других отличий у европейского Xiaomi Mi 9 Lite от китайского Xiaomi CC9 не будет: экран диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей с каплевидным вырезом, фронтальная камера на 32 Мп, SoC Snapdragon 710, аккумулятор на 4030 мА•ч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 18 Вт, модуль NFC и оболочка MIUI 10 на базе Android 9 Pie.

Остается добавить, что за расширением линейки Mi 9 «вниз» последует расширение «вверх» — модель Mi 9 Pro 5G с поддержкой фирменной 30-ваттной беспроводной зарядки ожидается на мероприятии 24 сентября вместе с MIUI 11 и Mi Mix 4.

Источник: Gizmochina