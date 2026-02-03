Внезапно: модификация к GTA 5 собрала больше геймеров, чем сама игра

Модификация FiveM взлетела выше самой GTA 5. За сутки мод собрал 123 527 игроков, обогнав официальные версии Legacy и Enhanced в Steam.
Этот мод для GTA 5 открывает доступ к пользовательским серверам GTA Online, преимущественно ролевым. Формально FiveM не имеет страницы магазина в Steam и не представлен как отдельный продукт на платформе. Ранее его можно было скачать только с сайт команды. Теперь его можно добавить прямо в библиотеку Steam и запускать оттуда, но лишь через прямую ссылку «Steam://install/2676230» — другого способа пока нет.
FiveM появился в серверной части Steam в 2023 году, после того как Rockstar приобрела команду Cfx.re для будущего проекта. Долгое время активность была почти нулевой. Например, в декабре 2025 года пиковый онлайн составлял около десяти игроков. Ситуация резко изменилась после обновления в начале этого месяца. Оно интегрировало FiveM непосредственно в платформу Steam и убрало старый фреймворк Source SDK Base 2007.
После этого онлайн за короткое время вырос до 123 тысяч игроков. FiveM входил в топ самых популярных проектов Steam за сутки рядом с гигантами Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG, Terraria, Apex Legends и Rust:
- Counter-Strike 2 — 1,4 млн игроков онлайн;
- Dota 2 — 751 тысяча;
- PUBG — 613 тысяч;
- Дуговые рейдеры — 282 тысячи;
- Terraria — 176 тысяч;
- Bongo Cat — 164 тысячи;
- Apex Legends — 157 тысяч;
- Delta Force — 154 тысячи;
- Marvel Rivals — 154 тысячи;
- Руст — 147 тысяч;
- Движок обоев — 127 тысяч;
- FiveM — 123 тысячи.
По состоянию на момент написания новости модификация опустилась с 10 места на 17-е. По данным SteamDB, сейчас в него одновременно играют более 61 тысячи человек.
При этом мод до сих пор существует без отдельной страницы магазина. Неизвестно, готовят ли Rockstar и Cfx.re его полную интеграцию, поскольку официальных анонсов пока нет. Из последних официальных изменений студия открыла официальный «рынок модов» на платформе Cfx Marketplace, где продают транспорт, локации и тому подобное.
