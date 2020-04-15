Во время карантина количество просмотров новостей в YouTube увеличилось на 75%





Просмотры новостей на YouTube за последние недели выросли на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это объясняется тем фактом, что миллионы людей обращались к видеосервису за свежей и наиболее актуальной информацией о коронавирусе.

Как правило, YouTube посещает более млрд зрителей в месяц, и с момента начала пандемии наблюдается значительный рост трафика. По словам директора по продуктам YouTube Нила Мохана, наиболее заметный всплеск активности зафиксирован для видео, которые компания классифицирует как «новости». Однако он не поделился фактическим количеством просмотров.

Крупнейший в мире видеосервис ранжирует новостные и медицинские видеоролики в соответствии с их «авторитетностью», используя для этого комбинацию автоматических и человеческих оценок. Однако публично эти параметры ранжирования не разглашаются. На видео, в которых упоминается коронавирус, появилась информационная панель со ссылками на агентства здравоохранения, которая, по словам Мохана, была просмотрена более 10 млрд раз. YouTube также добавил на своей домашней странице вкладку для размещения новостных видеороликов о Covid-19.

По мере распространения коронавируса и роста интереса к этой теме YouTube столкнулся с проблемой появления вводящих в заблуждение или откровенно ложных видео. В результате, были удалены «тысячи» видеороликов за нарушение политики сервиса в отношении дезинформации, связанной с вирусом. YouTube неоднократно корректировал эти правила, ограничивая распространение видео, связывающие вирус с сетями 5G, сказал Мохан. Кроме того, теперь компания заявляет, что она удаляет видео, связанные с #filmyourhospital – кампанией по дезинформации в социальных сетях, призванной предположить, что вирус – это обман. Директора по продуктам видеохостинга также добавил, что новая политика останется без изменений даже после завершения эпидемии.

Кроме того, изменялись и правила монетизации видео, связанных с коронавирусом. Первоначально их монетизация была полностью запрещена, потом сервис разрешил ограниченную монетизацию для роликов новостных агенств и надёжных источников, а затем и вовсе позволил монетизировать все видео о коронавирусе, которые прямо не нарушают политику сервиса.

Вместе с тем, несмотря на существенный рост просмотров, YouTube, как и другие крупные онлайн-платформы, фиксирует существенное снижение поступлений от рекламы, так как многие клиенты урезали свои рекламные бюджеты. Но Мохан отказался комментировать изменения в доходах.

Источник: bloomberg