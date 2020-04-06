YouTube будет бороться с конспирологическими видео, рассказывающих о связи между 5G и вспышкой коронавируса





Сервис YouTube намерен сократить количество видео на своей платформе, которые распространяют ложные заявления о связи технологии 5G со вспышкой коронавируса.

Компания Google будет полностью удалять конспирологические видео, нарушающие политики сервиса. В то же время YouTube может оставить на платформе некоторые конспирологические ролики о связи 5G, но лишь те, которые не упоминают коронавирус. Такие видео останутся в сервисе в качестве «пограничного контента». Однако такие ролики могут быть исключены из результатов поиска, а их продвижение через инструменты сервиса будет приостановлено (через рекомендации и т.д.).

Такое решение администрацией видео хостинга было принято после того, как по крайней мере, семь вышек сотовой связи были подожжены на прошлой неделе в Великобритании. При этом четыре поджога зафиксировано за одни сутки. Серия поджогов зафиксирована после того, как в сети начала распространяться очередная конспирологическая теория, рассказывающая о связи между вышками сотовой связи и пандемией коронавируса. При этом одна из подожжённых вышек не поддерживала связь 5G.

Представитель YouTube заявил, что у сервиса есть «чёткая политика, запрещающая видеоролики, рекламирующие необоснованные с медицинской точки зрения методы предотвращения коронавируса вместо обращения за медицинской помощью». Он также добавил, что сервис начал «сокращать рекомендации пограничного контента, такого как теории заговора, связанные с 5G и коронавирусом, который может дезинформировать пользователей губительными способами».

Источник: The Verge