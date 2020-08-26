Vodafone Украина: С сегодняшнего дня абоненты тарифа Joice могут пользоваться Spotify без платы за мобильный трафик

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина сообщил, что с 26 августа все клиенты молодежного тарифа Joice могут пользоваться музыкальным сервисом Spotify без оплаты за трафик.

Сервис, набирающий популярность в Украине, теперь включен в услугу Music PASS в тарифе Joice. В рамках услуги абоненты тарифа уже пользуются такими музыкальными сервисами, как Apple Music, YouTube Music, Google Play Music, Shazam, Soundcloud и Deezer. Гигабайты в тарифе при пользовании этими сервисами не расходуется.

Тариф Joice также предлагает безлимитный трафик для видео (YouTube, Netflix и MEGOGO), игр и приложений (Twitch, AppStore, Google Play, Steam и Discord), соцсетей и мессенджеров (Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, TikTok, Snapchat Twitter, Telegram, Viber, WhatsApp и Skype).

Тариф ориентирован на активных интернет-пользователей, однако вместе с тем включает и большой пакет минут для разговоров: 600 минут для звонков на все сети по Украине. В ежемесячный пакет услуг также включены 6 ГБ скоростного интернета, которых хватит на другие сервисы, не включенные в безлимит. Стоимость тарифа составляет 120 грн/месяц.

Напомним, что больше месяца назад о безлимитном Spotify для своих абонентов объявил оператом мобильной связи Киевстар.

Источник: Vodafone Украина