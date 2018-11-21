Vodafone существенно расширил 4G-покрытие в Закарпатье, запустив LTE в Чопе, Сваляве, Виноградове и других населенных пунктах области

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За последнюю неделю оператор мобильной связи Vodafone Украина существенно расширил свою 4G-сеть в диапазоне 1800 МГц на Закарпатье. В частности, сегодня LTE-покрытие появилось в Чопе, поселках городского типа Великий Березный, Среднее и Сторожница, а также селах Соломоново, Розовка, Великая Добронь, Корытняны.

А неделю назад сеть четвертого поколения появилась в таких населенных пунктах Закарпатской области, как Свалява, Воловец, Астей, Кольчино, Яноши, Гать, Великие Лучки, Виноградов, Зняцево и Ивановке.

Таким образом на сегодняшний день более 18 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. К примеру, в конце октября 4G от Vodafone появился в Виннице, Черкассах, Житомире, Ровно, Тернополе и Хмельницком.

Актуальная карта 4G-покрытия доступна по следующей ссылке.

Напомним, что в начале октября Vodafone установил на Говерле базовую станцию с поддержкой 3G и питанием от солнечных батарей.

Источник: Vodafone