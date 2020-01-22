Vodafone Украина запустил пилотный проект «Умный учет» на базе сети NB-IoT, который позволит удаленно собирать данные для поставщиков услуг ЖКХ





Оператор мобильной связи Vodafone Украина объявил о старте пилотного проекта «Умный учет» (Smart Metering) на базе сети NB-IoT, которая была запущена в коммерческую эксплуатацию в начале текущей недели.

Проект осуществляется совместно с водоканалами Украины, для чего на узлы коммерческого учета воды в инфраструктуре водоканалов устанавливается оборудование, с помощью которого в онлайн-режиме снимаются и передаются данные по объемам подачи воды. Услуга позволит автоматизировать процесс сбора данных, их обработку и управление.

Водоканалы, которые участвуют в пилотном проекте, получают доступ к web-кабинету с информацией о коммерческом использовании воды, который представляет собой удобный инструмент для планирования и аналитики, а также возможность автоматической загрузки данных в свои информационные базы и системы.

Сейчас «пилоты» запущены в городах Сумы и Вишневое. Также планируется сотрудничество с пятью городами, среди которых как города-миллионники, так и районные центры. После окончания пилотного проекта планируется коммерческий запуск услуги «Умный учет» для водоканалов, в дальнейшем — для других поставщиков услуг ЖКХ. Также планируется развивать услугу в таких направлениях, как технологический учет ресурсов, квартирный учет, биллинг.

Напомним, что подключенные к NB-IoT сети устройства общаются между собой на выделенной частоте 1800 МГц. При этом оборудование может получить стабильный доступ к сети даже в труднодоступных местах (например, в подвалах и шахтах лифтов) и работает от одной батареи до 10 лет. Развертывание технологии NB-IоT выполняется на базе сети LTE, при этом Vodafone Украина подключен к глобальной IoT-платформе Vodafone.

Источник: Vodafone Украина