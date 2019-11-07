Vodafone Украина запустил услугу «Много разговоров» в рамках которой можно обменивать пакетные минуты в тарифе на единый пакет звонков по Украине

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина запустил услугу «Много разговоров», которая позволяет обменивать свои пакетные минуты (безлимит в сети Vodafone, звонки за рубеж и по Украине) на единый пакет звонков на все украинские сети.

В зависимости от размера уже доступных в тарифе минут, их можно обменять на 1500 или 700 минут для звонков на любые сети по Украине. Услугой могут воспользоваться клиенты актуальных тарифов, доступных в точках продаж. По мнению оператора, данная услуга расширяет возможности для общения с близкими, коллегами, друзьями вне зависимости от того, каким оператором они пользуются.

Для обмена ежемесячного пакета минут нужно набрать комбинацию * 715 # и кнопку вызова. Стоимость такого обмена составляет 25 грн и в последующем будет дополнительно сниматься вместе со стоимостью пакета услуг в месяц.

Пользователи линейки тарифов Family и SuperNet Start смогут обменять свои пакеты на 700 минут на 30 дней для общения по Украине, а клиенты тарифов SuperNet Pro и SuperNet Unlim – на 1500 минут на месяц для звонков на любую украинскую сеть.

Отключить услугу можно в любой момент с помощью USSD-команды * 715 * 0 # и кнопка вызова. Подробности использования предложения можно уточнить на официальном сайте по следующей ссылке.

Источник: Vodafone Украина