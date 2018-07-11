Vodafone запустил 4G в диапазоне 1800 МГц в Луцке и Чернигове

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Сегодня, 11 июля 2018 года, мобильный оператор Vodafone Украина запустил 4G в диапазоне 1800 МГц в двух областных центрах на севере Украины — в Луцке и Чернигове.

До этого дня в Луцке мобильный интернет четвертого поколения был доступен только в диапазоне 2600 МГц в наиболее оживленных местах города. А жителям Чернигова вообще приходилось пользоваться только 3G сетью, так что теперь они смогут полноценно оценить разницу в скорости и комфорте использования сервисов в рамках сети четвертого поколения.

Отметим, что всего на сегодняшний день Vodafone Украина обеспечил покрытие 4G в более 50 населенных пунктах в 15 областях Украины: Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Херсонская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Волынская и Черниговская.

По мнению оператора, после запуска 4G абоненты Vodafone смогут активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки.

Актуальная карта 4G-покрытия доступна по следующей ссылке. Напомним, что вчера Vodafone запустил 4G в диапазоне 1,8 ГГц в Ивано-Франковске и Буковеле, а позавчера — в Черновцах.

Источник: Vodafone Украина