Недавно мы рассказывали о том, что серийный водородный автомобиль Toyota Mirai побил мировой рекорд пробега на одной заправке, преодолев на полном баке топлива 1003 км. Японский автопроизводитель посчитал, что это не предел и осуществил еще один рекордный пробег, позвав для фиксации результатов представителей «Книги рекордов Гиннесса».

В отличие от первого рекорда, который состоялся в Париже (Франция), за вторым результатом команда Toyota отправилась в Калифорнию (США). Забег проходил на дорогах Гардены, Санта-Барбары, Санта-Моники и Малибу, за рулем находились профессиональные водители, которые специализируются на «гипермайлинге» — дисциплине, в который выигрывает тот, кто проехал максимально возможное расстояние на одном баке топлива или одной зарядке батарей.

По итогам забега оказалось, что «водородомобиль» Toyota Mirai потратил все 5,65 кг водорода, которые находились в баке и проехал суммарно 1360,38 км или 845,3 мили. По паспорту водородный бак Toyota Mirai вмещает 5,6 кг водорода, а полная заправка от станций с давлением 700 бар занимает менее 5 минут.

Напомним, что недавно в Украине сертифицировали первый водородный автомобиль, которым стал все тот же Toyota Mirai. Пока автомобиль заправляют в Польше, однако энтузиасты рассчитывают открыть первую водородную заправку в Украине уже в следующем году.

Источник: Motor1, Toyota