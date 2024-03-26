Новости Украина 26.03.2024 в 15:30 comment views icon

Военные облигации в «Дії» принесли украинцам более ₴94 млн дохода с октября 2022 года

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Катерина Даньшина

Автор новостей

С октября 2022 года украинцы получили возможность приобрести военные облигации непосредственно в приложении «Дія» — и на сегодня количество приобретенных облигаций достигло 4 млн (4 000 176, если точнее), что в целом принесло их владельцам более ₴94 млн дохода.

Услугу позиционируют как донат на ВСУ, который вернется владельцам еще и с процентом. То есть государство выпускает ценные бумаги, а украинцы их покупают в виде облигации — дальше деньги идут в государственный бюджет, а в отведенный заранее день выплаты возвращаются с начисленными процентами (до 16% в зависимости от срока погашения, который составляет от 3 месяцев до 1,5 года).

Военные облигации в «Дії» названы в честь временно оккупированных городов — Мариуполь, Крым, Херсон, Донецк, Луганск и др.

«Дія» не продает облигации самостоятельно, а выступает лишь посредником — сама операция происходит с участием банков и партнеров, которые покупают облигации в Нацбанке по фиксированной цене, а при продаже выставляют свою и реализуют ценные бумаги через приложение Минцифры. Сейчас таких партнеров пять — Sense Bank, «Укргазбанк», KINTO, финансовая группа ICU и Bond UA.

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