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Volkswagen начал работать над семейством сверхдешевых электромобилей на платформе MEB Entry, специально для них могут запустить новый суббренд

Volkswagen начал работать над семейством сверхдешевых электромобилей на платформе MEB Entry, специально для них могут запустить новый суббренд

Volkswagen начал работать над семейством сверхдешевых электромобилей на платформе MEB Entry, специально для них могут запустить новый суббренд


На фоне существенных проблем с первым массовым электромобилем ID.3 немецкий автопроизводитель Volkswagen AG решил пересмотреть стратегию вывода на рынок самых доступных моделей концерна. Ранее руководство VAG собиралось выпустить бюджетную модель в рамках бренда Seat, оставив Volkswagen только достаточно дорогие электрические модели. Однако из-за коронавируса и сложившейся ситуации, Volkswagen решил взять данную модель под свое крыло, разработав ее самостоятельно на базе упрощенной платформы VW MEB и расширив ее до модельной линейки впоследствии.

На данный момент в рамках концерна Volkswagen AG уже присутствует компактный недорогой электромобиль, который с небольшими техническими изменениями и разным фирменным дизайном продается сразу тремя брендами — это Volkswagen e-Up, Seat Mii Electric и Skoda Citigo-e iV. Однако данные модели являются скорее переходными, так как изначально разрабатывались на основе одноименных ДВС-версий. А вот на смену этой тройке Volkswagen и хочет вывести разработанный с нуля электромобиль.

Основная проблема разработчиков — сделать новый бюджетник не просто компактнее, но и заметно дешевле. В качестве ориентира стоимости называется отметка 20,000 евро / $22,000 после учета всех возможных льгот и скидок. Поэтому стандартная VW MEB, на которой основаны Volkswagen ID.3, Seat El-Born и Skoda Enyaq, не подходит, а вот MEB Entry — вполне.

Немецкие инженеры рассматривают несколько вариантов снижения стоимости такой модели, начиная с более дешевых, компактных и маломощных электродвигателей и заканчивая упрощенными батарейными модулями, которые будут обладать минимальной емкостью и дополнительной функциональностью (как минимум, напрашивается мысль об отказе от сложной системы жидкостного охлаждения, скоростной зарядки и сложной рамы прочности). При всем этом разработчики хотят сохранить адекватный городской пробег от полного заряда и высокий уровень безопасности при столкновениях.

Проект находится на ранних стадиях разработки, поэтому подробностей о нем пока не слишком много. Также непонятно, как именно эта новинка будет соотноситься с компактными электромобилями ID.1 и ID.2, над которыми уже работают немцы. Напомним, что этим моделям также приписывают ценник до 20,000 евро, минимальную мощность, батареи на 24/36 кВтч и запас хода до 300 км. Существует вероятность, что Volkswagen запустит для нового семейства бюджетных электромобилей отдельный бренд, чтобы не смешивать модельные линейки основного семейства ID. и нового семейства бюджетников.

Источник: Autocar

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