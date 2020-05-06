Volkswagen начал работать над семейством сверхдешевых электромобилей на платформе MEB Entry, специально для них могут запустить новый суббренд





На фоне существенных проблем с первым массовым электромобилем ID.3 немецкий автопроизводитель Volkswagen AG решил пересмотреть стратегию вывода на рынок самых доступных моделей концерна. Ранее руководство VAG собиралось выпустить бюджетную модель в рамках бренда Seat, оставив Volkswagen только достаточно дорогие электрические модели. Однако из-за коронавируса и сложившейся ситуации, Volkswagen решил взять данную модель под свое крыло, разработав ее самостоятельно на базе упрощенной платформы VW MEB и расширив ее до модельной линейки впоследствии.

На данный момент в рамках концерна Volkswagen AG уже присутствует компактный недорогой электромобиль, который с небольшими техническими изменениями и разным фирменным дизайном продается сразу тремя брендами — это Volkswagen e-Up, Seat Mii Electric и Skoda Citigo-e iV. Однако данные модели являются скорее переходными, так как изначально разрабатывались на основе одноименных ДВС-версий. А вот на смену этой тройке Volkswagen и хочет вывести разработанный с нуля электромобиль.

Основная проблема разработчиков — сделать новый бюджетник не просто компактнее, но и заметно дешевле. В качестве ориентира стоимости называется отметка 20,000 евро / $22,000 после учета всех возможных льгот и скидок. Поэтому стандартная VW MEB, на которой основаны Volkswagen ID.3, Seat El-Born и Skoda Enyaq, не подходит, а вот MEB Entry — вполне.

Немецкие инженеры рассматривают несколько вариантов снижения стоимости такой модели, начиная с более дешевых, компактных и маломощных электродвигателей и заканчивая упрощенными батарейными модулями, которые будут обладать минимальной емкостью и дополнительной функциональностью (как минимум, напрашивается мысль об отказе от сложной системы жидкостного охлаждения, скоростной зарядки и сложной рамы прочности). При всем этом разработчики хотят сохранить адекватный городской пробег от полного заряда и высокий уровень безопасности при столкновениях.

Проект находится на ранних стадиях разработки, поэтому подробностей о нем пока не слишком много. Также непонятно, как именно эта новинка будет соотноситься с компактными электромобилями ID.1 и ID.2, над которыми уже работают немцы. Напомним, что этим моделям также приписывают ценник до 20,000 евро, минимальную мощность, батареи на 24/36 кВтч и запас хода до 300 км. Существует вероятность, что Volkswagen запустит для нового семейства бюджетных электромобилей отдельный бренд, чтобы не смешивать модельные линейки основного семейства ID. и нового семейства бюджетников.

Источник: Autocar