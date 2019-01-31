Volkswagen показала первые изображения электрического багги ID. BUGGY, премьера состоится в марте на Женевском автосалоне

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Слухи о том, что Volkswagen собирается возродить свой легендарный песчаный багги ходят уже несколько месяцев, однако теперь эта информация наконец подтверждена официально. Новинку VW ID. BUGGY покажут публике 5 марта на Женевском автосалоне, а пока можно увидеть первые изображения этого электрического багги.

Технических данных о новинке пока нет, однако с учетом того, что она будет построена на фирменной модульной платформе MEB, мы можем ожидать показателей скорости и запаса хода на уровне других новых моделей электромобилей семейства VW ID. Как и предшественники, модель ID. BUGGY отличается отсутствие крыши и дверей, а также ярко выраженными внедорожными способностями.

Создатели электрического VW ID. BUGGY вдохновлялись классическими американскими пляжными багги 60-70 годов, которые использовали в качестве основы агрегаты Volkswagen Beetle. Судя по изображениям, им удалось сохранить ту самую молодежную стилистику, привнеся в дизайн современные «электрические» черты.

С помощью данной модели Volkswagen хочет продемонстрировать, что благодаря своей модульности и гибкости платформа MEB подходит не только для скучных серийных моделей стандартного формата, но и для более интересных и необычных электромобилей.

Отметим, что переделкой Volkswagen Beetle в пляжные багги в США занимались не только любители-одиночки кастомных моделей, но и сразу несколько компаний, включая Hebmuller, Rometsch, Meyers Manx. В итоге, в период с 60-х по 80-х годы прошлого века, на рынок было выпущено порядка 250 тысяч таких багги.

P.S. Пляжные багги стали героями одного из выпусков автошоу The Grand Tour, в котором Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй сначала тюнингуют их под свои запросы, а потом используют для путешествия по пустыням Намибии.

Источник: Volkswagen