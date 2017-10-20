Volkswagen разрабатывает полноприводный электромобиль для участия в горной гонке Пайкс Пик после 30-летнего перерыва

Компания Volkswagen официально объявила о разработке полноприводного электрического автомобиля для участия в самой известной горной гонке Пайкс Пик (Pikes Peak), которая пройдет в американском Колорадо 24 июня 2018 года. Основной целью станет не только достижение финишной черты, но и установление рекорда в классе электромобилей-прототипов.

Разработкой автомобиля занимается подразделение Volkswagen Motorsport в сотрудничестве с отделом технического развития в Вольфсбурге. По словам немецких разработчиков, они впервые разрабатывают полностью электрический гоночный автомобиль, который оснастят «инновационными» аккумуляторной батареей и приводом. Испытание экстремальной нагрузкой на Пайкс Пик позволит производителю получить важные данные, которые будут использованы для будущих разработок, а также дадут возможность продемонстрировать технологии марки.

Команда Volkswagen Motorsport трижды принимала участие в гонке Pikes Peak International Hill Climb. В период с 1985 по 1987 год Клаус-Йохим Кляйнт поднимался на холм за рулем необычного Volkswagen Golf с двумя двигателями. Лучшим результатом стало третье место в 1985 году, при этом каждый раз гонщик заводской команды был близок к победе, но упускал ее.

Напомним, что международное состязание гоночных автомобилей Pikes Peak (Pikes Peak International Hill Climb), также известное среди любителей как «Гонка в облаках» (Race to the clouds), проводится с 1916 года в Скалистых горах близ города Колорадо-Спрингс. Протяженность трассы составляет 19,99 км, перепад высот — 1440 м, финиш находится на отметке в 4300 метров над уровнем моря.

Текущий рекорд в классе электрических прототипов составляет 8 минут 57,118 секунд и был установлен пилотом из США Рисом Милленом на модели e0 PP100 в 2016 году.

Источник: Volkswagen